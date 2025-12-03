Крім того, мер Києва розповів, яку підтримку можуть отримати захисники та захисниці, розповідає 24 Канал.

Напередодні Дня Збройних Сил України, який відзначатимемо 6 грудня, вручив захисникам та захисницям нагороди від столиці – медалі "Честь. Слава. Держава". У мерії зібралися бійці, які щойно повернулися з передової, або пройшли пекло полону, або отримали важкі поранення та відновлюються,

– написав Віталій Кличко.

Деталі від Кличка про допомогу героям

Мер Києва розповів що українська столиця постійно допомагає захисникам та захисницям, а також ветеранам. У 2025 на підтримку Сил безпеки та оборони з бюджету Києва виділили 12 мільярдів гривень.

Від громади столиці різним бригадам відправили:

понад 57 000 БпЛА;

майже 350 систем РЕБ;

автівки та засоби зв'язку.

Кличко розповів, що постійно зустрічався з ветеранами. Він наголосив, що розуміє, наскільки їм складно повертатися до цивільного життя. Влада столиці робить все можливе, щоб швидко та ефективно реагувати на їхні запити.

"Для цього працює програма "Підтримка киян – Захисників та Захисниць України", на яку у 2025-му спрямували понад 1 мільярд гривень", – повідомив Кличко.

Крім того, за його словами, на запит ветеранської спільноти столиця запроваджує нові послуги. Наприклад, компенсацію на переоблаштування авто чи житла для ветеранів з інвалідністю, компенсацію за відпочинок, за заочну форму навчання в університетах тощо.

Крім того, у столиці працює єдине вікно для допомоги – Київ Мілітарі Хаб. Цей центр опрацював вже понад 40 тисяч звернень від ветеранів, а їхніх родин. Вони отримують допомогу з документами, навчанням, працевлаштуванням та розв'язанням інших життєвих питань, повідомив Віталій Кличко.