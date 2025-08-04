Оккупанты прекрасно понимали, что в этом районе остается очень много гражданских, среди них маломобильные люди, семьи с детьми. Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский отметил 24 Каналу, что несмотря на все это, враг ударил по мосту.

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Почему мост является таким важным для гражданских?

Прежде всего через него идет все гуманитарное логистическое сообщение. Россияне это знают, хотя в своих телеграмм-каналах пытаются убедить, что мост якобы использовали именно для военных поставок.

Находиться в районе Корабел сейчас очень сложно. Если считать в целом, то на него приходится едва ли не больше всего обстрелов во всем Херсоне. Если враг все-таки сможет разрушить мост, то ситуация серьезно ухудшится.

Объявлена добровольная эвакуация людей из этого микрорайона, потому что это максимально опасно. Уже удалось вывезти 300 детей. Работают военные администрации, волонтеры, ГСЧС, подразделения полиции,

– рассказал Юрий Соболевский.

Пропагандисты убеждают, что якобы дают время на эвакуацию людей, но это не соответствует действительности. Полагаться на добрую волю россиян точно не нужно. Находиться в этом районе смертельно опасно, в целом весь Херсон страдает от сильных обстрелов.

Каждый человек для России является военной целью

Относительно поврежденного моста, то сейчас он пригоден для использования. Им пользуются люди для того, чтобы покинуть территорию. Но, скорее всего, враг продолжит свои атаки по этому логистическому пути, чтобы изолировать район Корабел.

Этот мост не имел военно-тактического значения нет. Его атаковали просто, чтобы перекрыть доступ людей к жизни. Ведь им местные выезжали в другие районы Херсона, ним завозили питание, медикаменты, вещи первой необходимости,

– отметил Юрий Соболевский.

Речь идет о гражданском мосте, который не использовали военные для переброски техники. Он не был масштабным логистическим объектом, и россияне об этом знали. Но для оккупантов каждый человек или машина является законной целью. Таковы реалии войны с Россией.

Заметим, россияне делают все возможное, чтобы отрезать этот микрорайон от Херсона. Он расположен на реке, поэтому оккупанты надеются, что так смогут продвинуться вперед и усилить обстрелы.