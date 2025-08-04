Окупанти чудово розуміли, що в цьому районі залишається дуже багато цивільних, серед них маломобільні люди, родини з дітьми. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський наголосив 24 Каналу, що попри все це, ворог вдарив по мосту.

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Чому міст є таким важливим для цивільних?

Найперше через нього йде все гуманітарне логістичне сполучення. Росіяни це знають, хоча у своїх телеграм-каналах намагаються переконати, що міст нібито використовували саме для військових постачань.

Перебувати у районі Корабел зараз дуже складно. Якщо рахувати загально, то на нього припадає чи не найбільше обстрілів у всьому Херсоні. Якщо ворог все-таки зможе зруйнувати міст, то ситуація серйозно погіршиться.

Оголошена добровільна евакуація людей з цього мікрорайону, тому що це максимально небезпечно. Уже вдалося вивезти 300 дітей. Працюють військові адміністрації, волонтери, ДСНС, підрозділи поліції,

– розповів Юрій Соболевський.

Пропагандисти переконують, що нібито дають час на евакуацію людей, але це не відповідає дійсності. Покладатися на добру волю росіян точно не потрібно. Перебувати у цьому районі смертельно небезпечно, загалом весь Херсон страждає від сильних обстрілів.

Кожна людина для Росії є військовою ціллю

Щодо пошкодженого мосту, то зараз він придатний для використання. Ним користуються люди для того, щоб залишити територію. Але, скоріш за все, ворог продовжить свої атаки по цьому логістичному шляху, щоб ізолювати район Корабел.

Цей міст не мав військово-тактичного значення немає. Його атакували просто, щоб перекрити доступ людей до життя. Адже ним місцеві виїжджали в інші райони Херсона, ним завозили харчування, медикаменти, речі першої потреби,

– наголосив Юрій Соболевський.

Мовиться про цивільний міст, який не використовували військові для перекидання техніки. Він не був масштабним логістичним об'єктом, і росіяни про це знали. Але для окупантів кожна людина чи машина є законною ціллю. Такі реалії війни з Росією.

Зауважимо, росіяни роблять все можливе, щоб відрізати цей мікрорайон від Херсона. Він розташований на річці, тому окупанти сподіваються, що так зможуть просунутися вперед і посилити обстріли.