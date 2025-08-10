Эту атаку официально подтвердили в Генштабе ВСУ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Там раздавались взрывы и пылает НПЗ: где расположен Саратов на карте

Что известно об атаке на Саратовский НПЗ?

В Генштабе ВСУ официально подтвердили, что ночью 10 августа дроны Сил беспилотных систем нанесли удар по Саратовскому НПЗ.

На территории завода раздавались взрывы, возник пожар.

"Силы обороны Украины продолжают системно принимать меры, направленных на снижение военно-экономического потенциала врага с целью принуждения его к прекращению вооруженной агрессии против нашего государства. Каждый пораженный объект на территории России, задействованный в обеспечении ее преступной войны против Украины, приближает нас к справедливому миру", – подчеркнули в Генштабе.

Саратовский нефтеперерабатывающий завод является одним из ключевых объектов топливной инфраструктуры России. Он задействован в обеспечении оккупационных войск нефтепродуктами. Годовая мощность переработки составляет 7 миллионов тонн нефти.

К слову, Саратовский НПЗ уже не впервые атакуют дроны. Один из таких случаев произошел в феврале 2025 года.