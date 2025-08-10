Где расположен Саратов, который ночью был под атакой "добрых" дронов, показывает 24 Канал.

Где расположен Саратов на карте?

Саратов расположен почти в 860 километрах к юго-востоку от Москвы. До украинской границы – более 450 километров.

Население города – более 886 тысяч человек. Его площадь 2265 квадратных километров.

На территории Саратова есть два нефтегазовых месторождения – Елшанское и Соколовогорское.

Где расположен Саратов: смотрите на карте

Напомним, что уже не впервые атакован Саратовский НПЗ, который перерабатывает примерно 7 миллионов тонн нефти в год, а это – более 2% от общей нефтеперерабатывающей мощности России, распределенной между почти 30 крупными предприятиями.

Также недалеко от завода расположена авиабаза стратегической авиации "Энгельс". Там дислоцируются Ту-95 и Ту-160, которые регулярно атакуют Украину.