Де розташований Саратов, який вночі був під атакою "добрих" дронів, показує 24 Канал.

Де розташований Саратов на карті?

Саратов розташований за майже 860 кілометрів на південний схід від Москви. До українського кордону – понад 450 кілометрів.

Населення міста – понад 886 тисяч осіб. Його площа 2265 квадратних кілометрів.

На території Саратова є два нафтогазових родовища – Єлшанське і Соколовогорське.

Де розташований Саратов: дивіться на карті

Нагадаємо, що уже не вперше атакований Саратовський НПЗ переробляє приблизно 7 мільйонів тонн нафти на рік, а це – понад 2% від загальної нафтопереробної потужності Росії, розподіленої між майже 30 великими підприємствами.

Також неподалік заводу розташована авіабаза стратегічної авіації "Енгельс". Там дислокуються Ту-95 та Ту-160, які регулярно атакують Україну.