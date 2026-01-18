Крім мобілізаційного потенціалу в агресора є підготовлений резерв, який становить загрозу. Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Олександра Сирського для LB.ua.

Дивіться також Чи провалена мобілізація в Україні: оцінка Сирського

Що сказав Головнокомандувач ЗСУ про наступальний потенціал Росії?

За словами Сирського, мобілізаційний потенціал агресора становить понад 20 мільйонів осіб, з яких близько 4,5 мільйона є підготовленим резервом. Це дає ворогу перевагу в комплектуванні військ.

Водночас Сирський зазначив, що попри виконання Росією мобілізаційних планів більш ніж на 100% у 2025 році та залучення близько 406 тисяч військових, Україні вдалося майже пів року стримувати чисельність наступального угруповання ворога на рівні 711 тисяч осіб.

За цей період російська армія зазнала значних втрат – приблизно 419 тисяч військовослужбовців. За словами Сирського, високі втрати зірвали плани ворога щодо активних наступальних дій і змусили його використати частину стратегічного резерву. Замість запланованих 14 дивізій Росії вдалося сформувати не більше, ніж половину, і лише частково.

У 2026 році, за його оцінкою, Росія планує продовжити нарощування сил — зокрема, сформувати щонайменше 11 дивізій і призвати близько 409 тисяч осіб.

Що Сирський розповів про плани України?