Ця атака вирізняється тим, що противник не застосував озброєння, яке зазвичай використовує під час масованих обстрілів, передає 24 Канал із посиланням на коментар очільника управління комунікації Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Що кажуть у Повітряних силах про атаку 9 січня?

Так, Ігнат підтвердив, що цієї ночі росіяни не задіювали свою стратегічну авіацію. Крилатих ракет з "тушок" не було.

Натомість, окупанти випустили 22 крилаті ракети морського базування "Калібр", а також 13 балістичних ракет Іскандер-М/С-400. Силам ППО вдалося збити аж 8 балістичних Іскандер-М/С-400 і 10 "Калібрів".

Полковник розповів, що столицю і дрони і ракети атакували з різних сторін одночасно. Таку кількість цілей одночасно збивати вкрай важко.

За словаим військового, Україна відчуває дефіцит зенітних ракет до наземних комплексів.

