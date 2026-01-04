Цималюк впервые прокомментировал эти мысли пользователей в новом интервью. В частности, он признался, находится ли сейчас в отношениях со Светланой и действительно ли их разрыв был спланирован из-за участия актера в шоу. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Okay Eva.

Тарас рассказал, что отношения с Готочкиной были одним из самых ярких и глубоких эпизодов его жизни. Под конец 2024 года они поссорились и приняли эмоциональное решение разойтись. Одной из причин разрыва, по словам актера, была не готовность идти на компромиссы ни с его стороны, ни со стороны женщины.

Примерно в конце января, начале февраля, ему пришло предложение об участии в реалити "Холостяк".

Мое согласие было в принципе из-за того, что я искал какую-то новую нейронную связь, чтобы переключиться от Светули. Я знал, что это меня отвлечет и я сконцентрируюсь на чем-то альтернативном. Когда я пришел к девушкам я уже был сфокусирован на проекте, но когда это все согласовывалось, это же долгий период, ясно, что я еще думал о Светуле,

– заявил Цимбалюк.

Тарас добавил, что у них с бывшей девушкой были попытки восстановить отношения, но ничего не получилось. Сейчас пара не вместе.

Цимбалюк также прокомментировал встречи с Готочкиной во время съемок "Холостяка": он подтвердил, что один раз виделся со Светланой в заведении в центре Киева и посетил презентацию ее нового бренда GOT'S label, где прошелся по подиуму в наряде от бренда. По словам актера, это была поддержка подруги, а не романтический жест.

Интервью с Тарасом Цимбалюком: смотрите видео онлайн

Как Тарас Цимбалюк познакомился со Светланой Готочкиной?