Автором світлини є Кетрін Опі. Портер можна буде побачити у Mary Weston Gallery з 3 березня. Про це повідомило видання Mirror.

Портрет фотографиня Кетрін Опі зробила за три дні до Різдва в будинку Елтона та Девіда в Олд-Віндзорі.

Познайомилася з хлопцями та собаками, і після чудового обіду зробила цей сімейний портрет у їхній бібліотеці. Для мене це справжня честь – фотографувати Елтона, Девіда, Закарі та Елайджа. Для мене цей портрет уособлює людяність і те, якою може бути сім'я,

– зазначила фотографка.

Для контексту! Директорка Національної портретної галереї у Лондоны Вікторія Сіддол пояснила, що їхня колекція створена для того, щоб ділитися портретами людей, які формували історію та культуру Великої Британії.

До речі, кадри з відкриття виставки фотографки Кетрін Опі під назвою Catherine Opie: To Be Seen, де є портер Елтона Джона та його родини, показали на інстаграм-сторінці Національної портретної галереї в Лондоні.

Що відомо про стосунки Елтона Джона і Девіда Ферніша?