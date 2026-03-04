Автором світлини є Кетрін Опі. Портер можна буде побачити у Mary Weston Gallery з 3 березня. Про це повідомило видання Mirror.

Портрет фотографиня Кетрін Опі зробила за три дні до Різдва в будинку Елтона та Девіда в Олд-Віндзорі.

Познайомилася з хлопцями та собаками, і після чудового обіду зробила цей сімейний портрет у їхній бібліотеці. Для мене це справжня честь – фотографувати Елтона, Девіда, Закарі та Елайджа. Для мене цей портрет уособлює людяність і те, якою може бути сім'я,
– зазначила фотографка.

Для контексту! Директорка Національної портретної галереї у Лондоны Вікторія Сіддол пояснила, що їхня колекція створена для того, щоб ділитися портретами людей, які формували історію та культуру Великої Британії.

До речі, кадри з відкриття виставки фотографки Кетрін Опі під назвою Catherine Opie: To Be Seen, де є портер Елтона Джона та його родини, показали на інстаграм-сторінці Національної портретної галереї в Лондоні.

Що відомо про стосунки Елтона Джона і Девіда Ферніша?

  • Подружжя офіційно уклало цивільне партнерство у 2005 році, а одружилося – у 2014-му.
  • Їхній перший син, Закарі, народився у 2010 році, а Елайдж – у 2013-му. Старшому хлопцю зараз 15 років, а молодшому – 13.
  • Елтон і Девід скористались послугами сурогатної матері. Відомо, що чоловіки були присутні на обох пологах.