Автором фотографии является Кэтрин Опи. Портер можно будет увидеть в Mary Weston Gallery с 3 марта. Об этом сообщило издание Mirror.
Портрет фотограф Кэтрин Опи сделала за три дня до Рождества в доме Элтона и Дэвида в Олд-Виндзоре.
Познакомилась с ребятами и собаками, и после замечательного обеда сделала этот семейный портрет в их библиотеке. Для меня это настоящая честь – фотографировать Элтона, Дэвида, Закари и Элайджа. Для меня этот портрет олицетворяет человечность и то, какой может быть семья,
– отметила фотограф.
Для контекста! Директор Национальной портретной галереи в Лондоне Виктория Сиддол объяснила, что их коллекция создана для того, чтобы делиться портретами людей, которые формировали историю и культуру Великобритании.
Кстати, кадры с открытия выставки фотографа Кэтрин Опи под названием Catherine Opie: To Be Seen, где есть портер Элтона Джона и его семьи, показали на инстаграм-странице Национальной портретной галереи в Лондоне.
Что известно об отношениях Элтона Джона и Дэвида Ферниша?
- Супруги официально заключили гражданское партнерство в 2005 году, а поженились – в 2014-м.
- Их первый сын, Закари, родился в 2010 году, а Элайдж – в 2013-м. Старшему парню сейчас 15 лет, а младшему – 13.
- Элтон и Дэвид воспользовались услугами суррогатной матери. Известно, что мужчины присутствовали на обоих родах.