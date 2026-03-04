Об этом Мандзюк сообщила в инстаграме. Она показала фото награды.
Елена Мандзюк получила "Крест почета Стугны" от командира спецподразделения ГУР МО Дмитрия Линько. Блогер опубликовала фотографию с военнослужащим.
Имею честь получить "Крест почета Стугны". Это благодарность каждому моему читателю, который непрерывно, всеми возможными усилиями помогает усиливать войско,
– подчеркнула она.
Спецподразделение "Стугна" выразил благодарность Мандзюк "за весомый вклад в поддержку подразделения, несокрушимую позицию и преданность общему делу борьбы за свободу и независимость Украины".
Без поддержки своих читателей я бы никогда не смогла делать то, что делаю последние 4 года. Это ваша заслуга – все эти благодарности и награды,
– отметила блогер в Threads.
Елену Мандзюк наградили "Крестом почета Стугны" / Фото из инстаграма блогера
Елена Мандзюк и Дмитрий Линько / Фото из инстаграма блогера
Елена Мандзюк получила благодарность от спецподразделения "Стугна" / Фото из инстаграма блогера
Кто из известных людей недавно получил награду?
В конце января сын Натальи Сумской Вячеслав Хостикоев получил благодарность от Валерия Залужного за "значительный вклад в развитие украинско-британской дружбы, взаимопомощь и активную поддержку украинского народа в борьбе против московского агрессора".
Хостикоев и Залужный встретились в Лондоне, где бывший главнокомандующий ВСУ посетил спектакль "Конотопская ведьма" от режиссера-постановщика Ивана Урывского.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил Александра Терена орденом "За заслуги" III степени. Церемония награждения состоялась 14 января.