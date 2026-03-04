Об этом Мандзюк сообщила в инстаграме. Она показала фото награды.

Читайте также Где на самом деле служил Виталий Козловский и почему он сейчас не в армии

Елена Мандзюк получила "Крест почета Стугны" от командира спецподразделения ГУР МО Дмитрия Линько. Блогер опубликовала фотографию с военнослужащим.

Имею честь получить "Крест почета Стугны". Это благодарность каждому моему читателю, который непрерывно, всеми возможными усилиями помогает усиливать войско,

– подчеркнула она.

Спецподразделение "Стугна" выразил благодарность Мандзюк "за весомый вклад в поддержку подразделения, несокрушимую позицию и преданность общему делу борьбы за свободу и независимость Украины".

Без поддержки своих читателей я бы никогда не смогла делать то, что делаю последние 4 года. Это ваша заслуга – все эти благодарности и награды,

– отметила блогер в Threads.

Елену Мандзюк наградили "Крестом почета Стугны" / Фото из инстаграма блогера

Елена Мандзюк и Дмитрий Линько / Фото из инстаграма блогера

Елена Мандзюк получила благодарность от спецподразделения "Стугна" / Фото из инстаграма блогера

Кто из известных людей недавно получил награду?