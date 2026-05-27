Григорій Бакланов показав, як вони змінилися за ці роки, на своїй сторінці в інстаграмі.

Григорій Бакланов опублікував фотографію з Тарасом Цимбалюком та Антоніною Хижняк зі зйомок серіалу "Кохання та полум'я", де вони позують у формі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

7 років тому, у травні 2019-го, актори разом знімалися у серіалі "Спіймати Кайдаша". У сториз Бакланов поширив архівну світлину. Ще раніше Хижняк писала в інстаграмі, що це була крайня знімальна зміна.

7 років. 7 років пройшло з того часу, як ми разом були в кадрі. У той самий період, у травні 2019,

– йдеться у дописі Григорія.

Бакланов, Цимбалюк і Хижняк на зйомках "Кохання та полум'я" / Фото з інстаграму Григорія

Цимбалюк, Бакланов і Хижняк на зйомках "Спіймати Кайдаша" / Фото з інстаграму Антоніни

Коли вийде 2 сезон серіалу "Кохання та полум'я"?

У березні розпочалися зйомки 2 сезону серіалу "Кохання та полум'я". До своїх ролей повернулися Тарас Цимбалюк, Катерина Кузнєцова, Григорій Бакланов, Ольга Атанасова, Сергій Мітрюшин та інші. Також до акторського складу долучилися Антоніна Хижняк та Надія Хільська.

Наразі телеканал СТБ не оголосив точну дату прем'єри, але орієнтовно 2 сезон вийде восени 2026 року.

Нагадаємо, що в серіалі розповідається про українських рятувальників, які під час війни щодня ризикують власними життями задля порятунку інших.