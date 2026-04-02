24 Канал розповість про зірок, які не побили горщики після розлучення. Вони підтримують зв'язок та добре відгукуються одне про одного в інтерв'ю.

Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов

Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов разом навчалися у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого на курсі Юрія Висоцького.

Цимбалару зізнавалась, що у перший місяць навіть не знала, що Бакланов навчається з нею. Після знайомства в акторів був складний період притирання, та згодом між ними зав'язалися стосунки.

Анастасія та Григорій одружилися у 2021 році, а вже у березні 2024 оголосили про розлучення. Бакланов розповідав, що вони розійшлися мирно та не залишились ворогами. За словами актора, вони вітають одне одного з днем народження та грають разом у виставі "Круасани з мигдалем" у театрі "Сузір'я".

Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов / Фото з інстаграму акторки

Андрій Бєдняков та Анастасія Коротка

У жовтні 2024 року український шоубізнес сколихнула новина про розлучення Андрія Бєднякова та Анастасії Короткої. Вони були разом 16 років, 10 з яких у шлюбі, та виховують двох дітей: доньку Ксенію і сина Остапа.

Андрію та Анастасії вдалося зберегти гарні стосунки після розлучення, обидва проводять час з сином і донькою. Коротка наголошувала, що в дітей немає відчуття, що їх "ділять".

Андрій Бєдняков та Анастасія Коротка / Фото з інстаграму актора

DZIDZIO та SLAVIA

Михайло Хома (DZIDZIO) та Ярослава Притула (SLAVIA) одружилися у листопаді 2013 року. У 2021 році співачка розповіла про проблеми у їхньому шлюбі, того ж року чоловік повідомив про розлучення.

Михайло та Ярослава підтримують зв'язок. 7 червня 2025 року SLAVIA вийшла заміж за бізнесмена Андрія Павлюка, а вже наступного дня, на свято Трійці, у подружжя народився син Лев.

Щодо Хоми – вже тривалий час у мережі ходять чутки, що він перебуває у стосунках і навіть став батьком. Артист не ділиться подробицями особистого життя і продовжує тримати інтригу.

Поки що не відповідаю на це запитання, бо хочу дати дуже вишукану відповідь. Я витончено це зроблю,

– заявив нещодавно Михайло.

SLAVIA та DZIDZIO / Фото з інстаграму співачки

