Ірина Борисюк – учасниця 1 сезону "Х-Фактора". Вона не перемогла у проєкті, однак ця подія стала приводом для її розквіту. 24 Канал розповість, що відомо про життя співачки та яка трагедія постукалась до неї у двері.

Від "Х-Фактора" до зірки телебачення

Ірина родом із Тернополя. Навчалася у Тернопільському музичному училищі за класом вокалу, а згодом ще й закінчила Київський національний університет культури та мистецтв за спеціальністю диктор-ведучий.

Вона працювала співачкою у ресторанах, а також викладала в одній із музичних шкіл. Борисюк стала учасницею проєкту саме завдяки доньці, яка просила маму показати свій талант на всю Україну. Так вона і зробила.

Вона потрапила до команди росіянина Сергія Сосєдова, який не приховував свого захоплення Іриною. Жінка дійшла до півфіналу, однак перед фіналом її шлях перервався. Раніше виконавиця казала, що підтримує зв'язок із колишнім тренером дистанційно. Одного разу вона вітала Сосєдова з днем народження, а той сказав, що "найкращим подарунком було б те, якби Борисюк знову заспівала".

Сьогодні співачка скоріш за все не підтримує контакту з тим, хто вважається пропагандистом, в Україні внесений до списків осіб, що загрожують нацбезпеці.

З 2011 року її почали активно запрошувати на роль телеведучої у різних проєктах. До прикладу, "Танці із зірками", "Фермер шукає дружину" та "Неймовірна правда про зірок".

Ірина Борисюк була ведучою проєкту "Танці із зірками" / Фото з відкритих джерел

Раніше зірка чесно відповіла про власні відчуття у роботі телеведучої.

"Однак формат "Танці з зірками" – не мій, на відміну від "Фермер шукає дружину", у ньому я така, як у реальному житті. Говорила, як хотіла, руками розмахувала. А "Танці з зірками" – дуже жорстоке випробування, мене зразу кинули на прямі ефіри, це надзвичайно важко. Трамплін був занадто швидкий для мене. Там багато великих зірок, а мені простіше спілкуватися зі звичайними людьми. Можливо, зіркою не змогла стати, бо із селебреті я не у своїй тарілці", – розповідала Борисюк.

У липні 2021 року Ірина стала солісткою гурту VILNI.

Особисте життя

Ірина не ділиться з публікою темою приватного життя. Сьогодні невідомо, чи вільне її серце. Лише одного разу вона розповідала, яким має бути чоловік, щоб привернути її увагу.

"Відвертим, сильним, розумним. Він має бути сильнішим за мене, і це я не про силу фізичну. Я втомилася бути сильною жінкою, не хочу нею бути. Хочу, щоб він мене оберігав і підтримував, щоб я дозволила бути собі дитиною, а він був поруч мене самим собою, як і я перед ним. А ще дуже важливо, аби чоловік мене не змінював, не підточував під себе. Так, у мене важкий характер, я це знаю, і я творча людина зі своїми, як то кажуть, "мухами в голові". Чоловік повинен знайти ключик до мого серця, насправді – це не важко, але скажу із впевненістю: той, хто це зможе зробити, йому поталанить. Знаєте, я з тих жінок, які заради кохання, як то кажуть, "в омут с головой", і готова навіть пожертвувати кар'єрою", – казала артистка.

Чому померла донька Ірини Борисюк?

15 грудня 2024 року стало найгіршою датою у житті співачки. У цей день померла її єдина донька Рената. Крім того, внаслідок ДТП загинуло ще шестеро людей.

Ірина Борисюк із донькою / Фото з фейсбуку Борисюк

На момент трагедії було встановлено, що винуватцем ДТП міг стати водій автомобіля BMW, який виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з автопоїздом DAF. Унаслідок удару тягач став некерованим і врізався в мікроавтобус Mercedes Sprinter, у якому перебували пасажири.

Дівчина саме закінчила гастролювати Європою, виступала в дуже солідних концертних залах та їхала додому, в Україну, аби провести різдвяні свята з рідними.

Фото з місця ДТП / Фото Національної поліції Львівської області

Про Ренату відомо, що вона з п'яти років грала на скрипці. Мама завжди підтримувала доньку у її захопленні.

Де зараз Ірина Борисюк?

Виконавиця не дає інтерв'ю й ніколи не розповідала про те, як проживає втрату найріднішої людини. У соцмережах вона зрідка ділиться архівними фото, однак деколи виступає на різних заходах. Інших деталей про життя ексучасниці "Х-Фактора" немає.