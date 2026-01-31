Ирина Борисюк – участница 1 сезона "Х-Фактора". Она не победила в проекте, однако это событие стало поводом для ее расцвета. 24 Канал расскажет, что известно о жизни певицы и какая трагедия постучалась к ней в дверь.

От "Х-Фактора" до звезды телевидения

Ирина родом из Тернополя. Училась в Тернопольском музыкальном училище по классу вокала, а впоследствии еще и закончила Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности диктор-ведущий.

Она работала певицей в ресторанах, а также преподавала в одной из музыкальных школ. Борисюк стала участницей проекта именно благодаря дочери, которая просила маму показать свой талант на всю Украину. Так она и сделала.

Она попала в команду россиянина Сергея Соседова, который не скрывал своего восхищения Ириной. Женщина дошла до полуфинала, однако перед финалом ее путь прервался. Ранее исполнительница говорила, что поддерживает связь с бывшим тренером дистанционно. Однажды она поздравляла Соседова с днем рождения, а тот сказал, что "лучшим подарком было бы то, если бы Борисюк снова спела".

Сегодня певица скорее всего не поддерживает контакта с тем, кто считается пропагандистом, в Украине внесен в списки лиц, угрожающих нацбезопасности.

С 2011 года ее начали активно приглашать на роль телеведущей в различных проектах. К примеру, "Танцы со звездами", "Фермер ищет жену" и "Невероятная правда о звездах".

Ирина Борисюк была ведущей проекта "Танцы со звездами" / Фото из открытых источников

Ранее звезда честно ответила о собственных ощущениях в работе телеведущей.

"Однако формат "Танцы со звездами" – не мой, в отличие от "Фермер ищет жену", в нем я такая, как в реальной жизни. Говорила, как хотела, руками размахивала. А "Танцы со звездами" – очень жестокое испытание, меня сразу бросили на прямые эфиры, это очень трудно. Трамплин был слишком быстрый для меня. Там много больших звезд, а мне проще общаться с обычными людьми. Возможно, звездой не смогла стать, потому что с селебрети я не в своей тарелке", – рассказывала Борисюк.

В июле 2021 года Ирина стала солисткой группы VILNI.

Личная жизнь

Ирина не делится с публикой темой частной жизни. Сегодня неизвестно, свободно ли ее сердце. Лишь однажды она рассказывала, каким должен быть мужчина, чтобы привлечь ее внимание.

"Откровенным, сильным, умным. Он должен быть сильнее меня, и это я не о силе физической. Я устала быть сильной женщиной, не хочу ею быть. Хочу, чтобы он меня оберегал и поддерживал, чтобы я позволила быть себе ребенком, а он был рядом меня самим собой, как и я перед ним. А еще очень важно, чтобы муж меня не изменял, не подтачивал под себя. Да, у меня тяжелый характер, я это знаю, и я творческий человек со своими, как говорится, "мухами в голове". Мужчина должен найти ключик к моему сердцу, на самом деле – это не трудно, но скажу с уверенностью: тот, кто это сможет сделать, ему повезет. Знаете, я из тех женщин, которые ради любви, как говорится, "в омут с головой", и готова даже пожертвовать карьерой", – говорила артистка.

Почему умерла дочь Ирины Борисюк?

15 декабря 2024 года стало худшей датой в жизни певицы. В этот день умерла ее единственная дочь Рената. Кроме того, в результате ДТП погибло еще шесть человек.

Ирина Борисюк с дочерью / Фото из фейсбука Борисюк

На момент трагедии было установлено, что виновником ДТП мог стать водитель автомобиля BMW, который выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автопоездом DAF. В результате удара тягач стал неуправляемым и врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter, в котором находились пассажиры.

Девушка как раз закончила гастролировать по Европе, выступала в очень солидных концертных залах и ехала домой, в Украину, чтобы провести рождественские праздники с родными.

Фото с места ДТП / Фото Национальной полиции Львовской области

О Ренате известно, что она с пяти лет играла на скрипке. Мама всегда поддерживала дочь в ее увлечении.

Где сейчас Ирина Борисюк?

Исполнительница не дает интервью и никогда не рассказывала о том, как проживает потерю родного человека. В соцсетях она изредка делится архивными фото, однако порой выступает на различных мероприятиях. Других деталей о жизни экс-участницы "Х-Фактора" нет.