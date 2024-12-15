Виновник ДТП недалеко от села Чижиков оставил свою машину и скрылся с места трагедии, но он уже задержан. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Львовщины.

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Что стало причиной смертельного ДТП на Львовщине

Полицейские предварительно установили, что водитель автомобиля BMW, 23-летний житель Львовского района, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автопоездом DAF. После столкновения тягач в неуправляемом состоянии столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter.

Напомним, что в этом ДТП на месте от тяжелых травм погибли 7 пассажиров микроавтобуса, еще 3 человека были травмированы, в частности, 45-летний водитель грузовика, 39-летний водитель Mercedes Sprinter и его 23-летняя пассажирка.

Предварительно установлено, что виновник аварии был пьян. Это еще должна подтвердить экспертиза.

Досудебное расследование было начатого по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.

"Решается вопрос о переквалификации преступления", – говорят в полиции.