24 Канал расскажет о звездах, которые не побили горшки после развода. Они поддерживают связь и хорошо отзываются друг о друге в интервью.

Анастасия Цымбалару и Григорий Бакланов

Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов вместе учились в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого на курсе Юрия Высоцкого.

Цимбалару признавалась, что в первый месяц даже не знала, что Бакланов учится с ней. После знакомства у актеров был сложный период притирки, но впоследствии между ними завязались отношения.

Анастасия и Григорий поженились в 2021 году, а уже в марте 2024 объявили о разводе. Бакланов рассказывал, что они разошлись мирно и не остались врагами. По словам актера, они поздравляют друг друга с днем рождения и играют вместе в спектакле "Круассаны с миндалем" в театре "Созвездие".

Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов / Фото из инстаграма актрисы

Андрей Бедняков и Анастасия Короткая

В октябре 2024 года украинский шоубизнес всколыхнула новость о разводе Андрея Беднякова и Анастасии Короткой. Они были вместе 16 лет, 10 из которых в браке, и воспитывают двоих детей: дочь Ксению и сына Остапа.

Андрею и Анастасии удалось сохранить хорошие отношения после развода, оба проводят время с сыном и дочкой. Короткая отмечала, что у детей нет ощущения, что их "делят".

Андрей Бедняков и Анастасия Короткая / Фото из инстаграма актера

DZIDZIO и SLAVIA

Михаил Хома (DZIDZIO) и Ярослава Притула (SLAVIA) поженились в ноябре 2013 года. В 2021 году певица рассказала о проблемах в их браке, в том же году мужчина сообщил о разводе.

Михаил и Ярослава поддерживают связь. 7 июня 2025 года SLAVIA вышла замуж за бизнесмена Андрея Павлюка, а уже на следующий день, на праздник Троицы, у супругов родился сын Лев.

Относительно Хомы – уже длительное время в сети ходят слухи, что он находится в отношениях и даже стал отцом. Артист не делится подробностями личной жизни и продолжает держать интригу.

Пока не отвечаю на этот вопрос, потому что хочу дать очень изысканный ответ. Я изящно это сделаю,

– заявил недавно Михаил.

SLAVIA и DZIDZIO / Фото из инстаграма певицы

