24 Канал расскажет о звездах, которые не побили горшки после развода. Они поддерживают связь и хорошо отзываются друг о друге в интервью.
Тоже интересно Была звездой "Х-Фактора" и любимицей публики: где сейчас певица Ирина Борисюк
Анастасия Цымбалару и Григорий Бакланов
Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов вместе учились в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого на курсе Юрия Высоцкого.
Цимбалару признавалась, что в первый месяц даже не знала, что Бакланов учится с ней. После знакомства у актеров был сложный период притирки, но впоследствии между ними завязались отношения.
Анастасия и Григорий поженились в 2021 году, а уже в марте 2024 объявили о разводе. Бакланов рассказывал, что они разошлись мирно и не остались врагами. По словам актера, они поздравляют друг друга с днем рождения и играют вместе в спектакле "Круассаны с миндалем" в театре "Созвездие".
Андрей Бедняков и Анастасия Короткая
В октябре 2024 года украинский шоубизнес всколыхнула новость о разводе Андрея Беднякова и Анастасии Короткой. Они были вместе 16 лет, 10 из которых в браке, и воспитывают двоих детей: дочь Ксению и сына Остапа.
Андрею и Анастасии удалось сохранить хорошие отношения после развода, оба проводят время с сыном и дочкой. Короткая отмечала, что у детей нет ощущения, что их "делят".
DZIDZIO и SLAVIA
Михаил Хома (DZIDZIO) и Ярослава Притула (SLAVIA) поженились в ноябре 2013 года. В 2021 году певица рассказала о проблемах в их браке, в том же году мужчина сообщил о разводе.
Михаил и Ярослава поддерживают связь. 7 июня 2025 года SLAVIA вышла замуж за бизнесмена Андрея Павлюка, а уже на следующий день, на праздник Троицы, у супругов родился сын Лев.
Относительно Хомы – уже длительное время в сети ходят слухи, что он находится в отношениях и даже стал отцом. Артист не делится подробностями личной жизни и продолжает держать интригу.
Пока не отвечаю на этот вопрос, потому что хочу дать очень изысканный ответ. Я изящно это сделаю,
– заявил недавно Михаил.
Кстати, ранее наша редакция писала материал о самых коротких браках украинского шоубизнеса.