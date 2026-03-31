В украинском шоу-бизнесе также есть немало примеров звездных разводов, которые произошли вскоре после свадьбы. 24 Канал расскажет о пяти таких парах.

Тарас Цимбалюк и Тина Антоненко

Пара познакомилась на съемках клипа Дмитрия Монатика. Сначала все началось с простого общения, а потом переросло в отношения. В 2020 году Тарас признался в любви Тине в прямом эфире шоу "Танцы со звездами".

Через год они сыграли свадьбу в кругу близких людей. Однако их семья продержалась всего 11 месяцев.

Свадьба Тараса Цимбалюка и Тины Антоненко / Фото из инстаграма актера

Цимбалюк позже объяснил, что их проблема была в том, что они не уделяли времени тому, чтобы обсудить конфликтные ситуации. Осознание об этом пришло после начала полномасштабной войны.

Мы поняли, что абсолютно по-разному смотрим на вещи. Мы пытались сделать паузу, думали, что сможем быть вместе, но сошлись во мнении, что не можем мириться со взглядами, в которых совершенно не совпадаем,

– говорил актер.

Александр Волошин и Анна Тринчер

Пара была в отношениях с 2021 года. Через год они поженились, а уже через год объявили о разводе. Анна и Александр пытались преодолеть кризис в браке, однако исправить ситуацию им не удалось.

Интересно, что потом беглый блогер Волошин хотел возобновить отношения, однако певица решила не возвращаться к прошлому.

Свадьба Александра Волошина и Анны Тринчер / Фото из соцсетей

Наталья Могилевская и Дмитрий Чалый

Первым официальным избранником певицы был бизнесмен Дмитрий Чалый. Свадьбу отгуляли в 2004 году, а в медовый месяц отправились в Париж. Казалось, что наконец Наталья нашла свое счастье, но через год пара подала на развод. Что стало причиной такого решения – неизвестно.

Свадебное фото Натальи Могилевской и Дмитрия / Фото издания Viva

Александр Кривошапко и Татьяна Денисова

В 2011 году певец женился на хореографе Татьяне Денисовой, которая старше его на 12 лет. Спустя полгода брак распался.

Александр Кривошапко и Татьяна Денисова / Фото из инстаграма певца

К слову, предательница Денисова отказалась от украинского паспорта и получила российское гражданство. Еще в начале полномасштабной войны танцовщица отказалась от осуждения действий РФ и от высказываний в поддержку Украины.

Алина Гросу и Александр Комков

В 2019 году певица вышла замуж за Александра Комкова. Роскошную свадьбу отгуляли в Италии, а на праздновании присутствовали и другие звезды украинского шоу-бизнеса. Но через полгода семейное счастье потерпело крах.

Свадьба Алины Гросу / Фото из сети

Гросу рассказывала, что ей достался "голый-босой муж".

Первый муж был обычный, из хорошей семьи, но они все состояние растеряли, мне достался голый-босой с надеждой на то что станет бизнесменом. Сел на шею, жил за мои деньги, потом в конце журналистам сказал, что большие деньги в меня вложил. Видно, в начале отношений в чашку кофе,

– откровенно говорила артистка в тиктоке.

Сегодня Алина находится при надежде. Своего возлюбленного она публике показывает с прикрытым лицом, однако предполагают, что это российский актер Роман Полянский.