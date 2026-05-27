Про це Ращук розповів в інтерв'ю проєкту "Наодинці з Гламуром". Журналістка ТСН поспілкувалася з ним на гала-прем'єрі фільму "Хрещатик 48/2", в якому знявся актор.
Володимир Ращук розповів, що відсоток жирової маси в його організмі складає близько 10%. Актор тренується три рази на тиждень, проте раніше у нього також були змагання з бодибілдингу.
Зараз уже можу нормально їсти й спокійно тренуватися, а не жорстко,
– зазначив він.
Журналістка зауважила, що в Ращука навіть змінилося обличчя, проте він запевнив, що не робив ніяких процедур. Актор поділився деякими секретами свого схуднення.
Мені завжди здавалося, що в мене широка кістка, але насправді це просто дисципліна. І трішки треба нормально харчуватися. Треба їсти чисту, збалансовану, необроблену їжу,
– підкреслив Володимир.
Де зараз служить Володимир Ращук?
- Після початку повномасштабного вторгнення Володимир Ращук добровільно пішов на фронт.
- Актор долучився до легіону "Свобода". Він став офіцером секції S3 3-го батальйону "Свобода" Бригади наступу Національної Гвардії України "Рубіж".
- Перші три роки Ращук служив у піхоті, він воював у гарячих точках: Рубіжному, Сіверськодонецьку, Бахмуті, Курдюмівці. Зараз військовий працює в штабі, тож має більше часу на творчість.