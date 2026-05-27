Про стосунки з Зеленською Кравець висловилась в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Я з Оленою не бачилась дуже давно. Я не бачусь з нею. Ми, на жаль, не спілкуємося навіть телефоном, бо у мене немає її номера. Це безпека. Я сумую за нею,

– зізналась Олена Кравець.

Кравець і Зеленська бачилися у 2024 році, коли донька акторки, Марія, записувала подкаст з першою леді України. Вони обговорили питання психічного здоров'я української молоді під час війни.

Подкаст підготували у співпраці між Культурною платформою Закарпаття, Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та Всеукраїнською програмою психічного здоров'я "Ти як?". Співведучою Марії стала дівчина Поліна Медвідь.

Я просто приїхала обійняти її (Олену Зеленську – 24 Канал). Ми дуже швидко поспілкувалися про батьків, дітей,

– поділилась акторка.

Чи спілкується Олена Кравець з Володимиром Зеленським?

У тому ж інтерв'ю Олена Кравець зізналась, що не підтримує зв'язок з Володимиром Зеленським: вони не бачаться і не спілкуються. Проте акторка наголосила, що президент України – значуща людина у її житті.

Кравець розповіла, що з моменту як Зеленський пішов у політику, вони бачилися десь два рази під час пандемії коронавірусу. Іноді Олена пише главі держави повідомлення, але не завжди отримує відповідь.

Акторка зазначила, що нині між ними немає дружнього спілкування.