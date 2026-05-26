Про Зеленського Кравець заговорила в інтерв'ю Славі Дьоміну.

До того як вступити на посаду президента, Володимир Зеленський був одним із найкращих друзів Олени Кравець. Також вони разом працювали в Студії "Квартал 95", але зараз не бачаться і не спілкуються.

Він значуща людина у моєму житті. Я багато за що йому вдячна. Але, з того моменту як він почав політичну діяльність, ми бачилися разів два ще до COVID. Потім ми не бачились,

– поділилась Кравець.

Акторка додала, що іноді пише президенту України повідомлення, але він не завжди відповідає.

Ми на різних полюсах. Але є щось у ньому і щось у мені, якась частина нас… Вона ще пов'язана минулим, безтурботним часом, спільною роботою, жартами, дружніми посиденьками, але це все в такому іншому житті. І ось ці частини нас ще товаришують. Але сьогодні немає дружнього спілкування,

– пояснила Олена.

Коли Зеленський став головою держави, Кравець написала, що хвилюється за нього, але "не хоче турбувати його мозок", адже розуміє, яку кількість повідомлень отримує Зеленський.

Я розумію, яке навантаження і яка складність цієї роботи,

– додала акторка.

Чи спілкується Олена Кравець з Оленою Зеленською?

Олена Кравець є хрещеною матір'ю першої леді України, але вже давно не бачилась з нею. Акторка зізналась, що сумує за Зеленською, тому їй шкода, що вони не спілкуються.

У Кравець навіть немає номера телефону Олени Володимирівни через безпекову ситуацію.