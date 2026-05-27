Об этом Ращук рассказал в интервью проекту "Наедине с Гламуром". Журналистка ТСН пообщалась с ним на гала-премьере фильма "Крещатик 48/2", в котором снялся актер.
Владимир Ращук рассказал, что процент жировой массы в его организме составляет около 10%. Актер тренируется три раза в неделю, однако ранее у него также были соревнования по бодибилдингу.
Сейчас уже могу нормально есть и спокойно тренироваться, а не жестко,
– отметил он.
Журналистка заметила, что у Ращука даже изменилось лицо, однако он заверил, что не делал никаких процедур. Актер поделился некоторыми секретами своего похудения.
Мне всегда казалось, что у меня широкая кость, но на самом деле это просто дисциплина. И немножко надо нормально питаться. Надо есть чистую, сбалансированную, необработанную пищу,
– подчеркнул Владимир.
Где сейчас служит Владимир Ращук?
- После начала полномасштабного вторжения Владимир Ращук добровольно ушел на фронт.
- Актер присоединился к легиону "Свобода". Он стал офицером секции S3 3-го батальона "Свобода" Бригады наступления Национальной Гвардии Украины "Рубеж".
- Первые три года Ращук служил в пехоте, он воевал в горячих точках: Рубежном, Северодонецке, Бахмуте, Курдюмовке. Сейчас военный работает в штабе, поэтому имеет больше времени на творчество.