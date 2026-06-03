Анастасия Пустовит недавно намекнула на то, что выходит замуж. Теперь же она поделилась романтическим сообщением на своей странице в инстаграме.

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Актриса опубликовала серию снимков, на которых позирует вместе с любимым. Кажется, это впервые звезда поделилась совместными кадрами. Пока известно лишь то, что мужчину зовут Владимир.

Пара позировала на отдыхе в горах, делала селфи в зеркале и обнималась на Каннском кинофестивале. Анастасия Пустовит рассказала, что она с женихом отпраздновала 5 годовщину отношений. Это впервые паре удалось отпраздновать вместе эту важную дату.

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Вместе пол и 4,5 в войне и на расстоянии. Только мы знаем какой ценой нам это дается, особенно когда за основу берешь любовь. Мы разные с тобой и одновременно похожи. Уж точно, не побоюсь сказать, семья. Однозначно и в горе, и в радости,

– поделилась актриса.

Анастасия Пустовит призналась в любви жениху и пожелала, чтобы океан "был ласковым", а солнце "не обжигало плечи".

Анастасия Пустовит с женихом / Фото из инстаграма Анастасии Пустовит

Что известно о личной жизни Анастасии Пустовит?

Анастасия Пустовит, известна фильмами и сериалами "Тихая Нава", "БожеВильные", "Вперед брат", – известная актриса, активистка и волонтер.

За несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения Анастасия начала встречаться с бойфрендом. Они как раз планировали жить вместе, как началась полномасштабная война. 26 февраля 2022 года мужчина мобилизовался – и с тех пор им пришлось развивать отношения на расстоянии.

Лишь недавно в одном из интервью Анастасия Пустовит говорила, что пока не задумывалась с любимым о браке. А уже в мае показала кольцо и призналась, что теперь находится в новом статусе.