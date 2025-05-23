Реакция бывшей не заставила себя ждать. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Инны Белень.

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По словам Белень, между ними существовала договоренность не выносить личное в публичное пространство. Именно поэтому она долго молчала. Но после последнего интервью Александра решила нарушить тишину. Инна считает, что была искренней в отношениях, а Александр нарушил их договоренность об уважении после проекта.

Этот прыжок в последний вагон перед новым сезоном. Потому что не все же еще домусолили. И это окей – каждый выживает, как может. В истории этого человека я – ху*ва. И даже окей, что это навязывается аудитории. И делать из себя жертву тоже нормально, вроде. Даже когда ты мужчина. Договоренность была об уважении. Потому что я считала, что ты достоин уважения. Что все, что было, было по-настоящему. Что человек, за которым я шла тогда, это ты. Но сегодня я понимаю: тот человек и ты сейчас – это разные люди. Ты до сих пор возвращаешься туда, где уже все страницы давно перевернуты. Но тебе с этим жить. Удачи тебе в этом,

– написала она в инстаграм-сторис.

Инна Белень отреагировала на новое интервью Александра Терена / Скриншоты из инстаграм-сторис

Что известно об отношениях Инны и Александра после шоу

Финал 13 сезона "Холостяка", в котором победила Инна, вышел на экраны 27 декабря 2024 года. Но уже через несколько месяцев стало известно, что пара разошлась. В совместном заявлении они сообщили, что решили "идти разными путями".

Сегодня Инна находится в новых отношениях и уже показывала любимого публике. С Александром они больше не поддерживают связь.

Накануне наша редакция писала о том, как Терен прокомментировал публичную ссору с Инной Белень.

Напомним, уже этой осенью зрители увидят 14 сезон реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого станет украинский актер Тарас Цимбалюк.