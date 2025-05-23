После разрыва Терен решил дать развернутый комментарий о той их ссоре. Сообщает Show24 со ссылкой на ютуб-канал Рамины Эсхакзай.
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Так, Александр рассказал, что после интервью Инны ему в директ посыпалась волна вопросов – подписчики интересовались его мнение о высказываниях девушки. Терен объяснил, что почувствовал ответственность перед своей аудиторией и решил дать публичный комментарий. Предварительно он договорился об этом с Инной. И, как говорит сам Александр, его реакция касалась не столько самой девушки, как Славы Демина, который сказал, что война в Украине длится три года.
Очень интересно, почему Инна в интервью может сказать, что у Александра не очень хорошая позиция, что он критикует русскоязычных людей. И это никого не тригерит. В то же время когда я у себя на странице даю комментарий, что мне не Ок ее позиция – это является основанием для критики. Я не сказал, что Инна плохая,
– возмутился главный герой "Холостяка-13".
Он добавил, что больше никак не реагировал на интервью Инны, однако девушка, по его словам, подпитывала публичный конфликт своими сторис с неоднозначными намеками. Александр заявил, что неоднократно пытался связаться с Белень, но так и не получил возможности поговорить с ней напрямую.
Мои попытки связаться и решить это лично были проигнорированы. Все выносилось в публичное поле сразу, вместо того, чтобы пойти на контакт. Своей вины я здесь не вижу,
– подчеркнул Терен.
Интервью Александра Терена: смотрите видео онлайн
Что произошло между Александром Тереном и Инной Белень
- Ссора между парой началась после интервью Инны, где она высказалась на языковую тему, вспомнив Александра: "Я не очень понимаю людей, которые гонят на русскоязычных... Вот у Саши тоже такое есть", – сказала тогда девушка.
- После волны критики Инна заявила, что ее слова перекрутили, и обвинила мужчину в том, что он не защитил ее публично.
- Уже через месяц после публичной ссоры стало известно: Белень и Терен больше не вместе. В совместном заявлении они отметили, что приняли решение "идти разными дорогами".