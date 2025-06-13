Инна Белень сообщила, что сделала пластику груди и подбородка. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ее инстаграм-страницу.

К слову Melovin перенес операцию, которую откладывал годами: "Одно из лучших решений в жизни"

Победительница "Холостяка" заметила, что это решение не было спонтанным. В детстве у нее был кифосколиоз – искривление позвоночника, из-за которого грудная клетка развивается асимметрично. В юности у Инны был гормональный сбой, она набрала 10 килограммов.

Эти килограммы я сбросила очень быстро. Но хочу, чтобы вы обратили внимание на одну часть моего тела. И на то, как она реагировала на резкие колебания веса. Когда теряешь 10 килограммов – из пышной и подтянутой груди получается форма, которую уже не очень хочется видеть без бюстгальтера. А если добавить историю со сколиозом – все усложняется. Грудь не только потеряла форму, но и стала асимметричной,

– призналась Инна Белень.

Блогерша добавила, что грудь невозможно подтянуть ни спортом, ни питанием. Именно поэтому она решилась на операцию. А потом решила и скорректировать еще одну часть тела.

"Только приехав в больницу, я ошарашила всех. Попросила позвать еще одного хирурга, потому что решила – будет еще одна операция. Мышцы шеи в постоянном напряжении. Это создает "балласт". Это не красиво, это выглядит как второй-третий подбородок", – отметила Инна.

Инна Белень о том, почему решилась на операцию / Фото из инстаграм-сториз

Напомним, ранее о пластической операции рассказала блогер Юлия Верба. После рождения ребенка она решилась на подтяжку груди. Но после хирургического вмешательства у нее начались осложнения.