Подробностями Melovin поделился в инстаграме, информирует Show 24. Артист признался, что операция по коррекции зрения – одно из лучших решений в его жизни.
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Melovin рассказал, что операция длилась 15 минут и была безболезненной. Уже на третий день у певца было четкое зрение, а до того его левый глаз видел на 25%, а правый – на 40%.
Теперь я имею стопроцентное зрение и вернулся к привычному ритму. Подходит для тех, кто много двигается или работает в активном режиме – теперь не завишу от очков или линз вообще,
– поделился Melovin.
Melovin также признался, что из-за плохого зрения мог не здороваться с людьми, поэтому у них складывалось плохое мнение о нем.
У Melovin было плохое зрение / Скриншот из инстаграма
Реакция фанов Melovin
Фаны радуются за Melovin и желают ему скорейшего восстановления в комментариях под сообщением:
- "Ура, ну наконец-то! Потому что немножко что-то волновалась. Отдыхай, восстанавливайся, разглядывай, потому что эти красивенные глаза стоят того, чтобы видеть этот мир в мельчайших его деталях!"
- "Хорошо, что все хорошо. Рада за тебя. Теперь мир заиграет для тебя по-новому".
- "Как же я рада за тебя! Ну что ж, с прояснением! Пусть всё теперь будет чётко!"
- "Искренне за тебя рада и радуюсь, что все прошло успешно. Теперь ты сможешь всех нас хорошо видеть на концертах".
- "Счастлива, что твои невероятно красивые глаза отныне четко будут наслаждаться всеми красками мира".
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