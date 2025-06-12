Подробицями Melovin поділився в інстаграмі, інформує Show 24. Артист зізнався, що операція з корекції зору – одне з найкращих рішень у його житті.

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Melovin розповів, що операція тривала 15 хвилин та була безболісною. Вже на третій день у співака був чіткий зір, а до того його ліве око бачило на 25%, а праве – на 40%.

Тепер я маю стовідсотковий зір й повернувся до звичного ритму. Підходить для тих, хто багато рухається або працює в активному режимі – тепер не залежу від окулярів або лінз взагалі,

– поділився Melovin.

Melovin також зізнався, що через поганий зір міг не вітатися з людьми, тому у них складалася погана думка про нього.

У Melovin був поганий зір / Скриншот з інстаграму

Реакція фанів Melovin

Фани радіють за Melovin та бажають йому швидшого відновлення у коментарях під дописом:

"Ура, ну нарешті! Бо трошки щось хвилювалась. Відпочивай, відновлюйся, роздивляйся, бо ці красивенні очі варті того, щоб бачити цей світ в найдрібніших його деталях!"

"Добре, що все добре. Рада за тебе. Тепер світ заграє для тебе по-новому".

"Як же я рада за тебе! Ну що ж, з проясненням! Хай все тепер буде чітко!"

"Щиро за тебе рада і тішусь, що все пройшло успішно. Тепер ти зможеш всіх нас добре бачити на концертах".

"Щаслива, що твої неймовірно красиві очі відтепер чітко насолоджуватимуться усіма барвами світу".

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