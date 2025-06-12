Про це Дорофєєва повідомила на своїй інстаграм-сторінці, передає Show 24. Колеги та фани підтримали її у коментарях.
До теми Надя Дорофєєва показалася під крапельницею: "Посипалась дівчинка"
Надя Дорофєєва поділилась з підписниками, що останніми тижнями переживає стрес. Співачка погано спить, зіткнулась з проблемами зі здоров'ям, також накрила втома.
Останні тижні мій стрес досяг якогось нового рівня. Мало сну, проблеми зі здоров'ям і дика втома. Я прокинулась вчора з відчуттям: як же мені всіх нас шкода. Але іноді, думаю, можна дозволити собі зняти з себе маски й зізнатись хоча б собі – що так, мені дійсно важко!,
– написала Дорофєєва.
Артистка наголосила, що головне – це вчасно собі допомогти. Надя поцікавилась у підписників, як вони. Адже останні тижні важкі для багатьох українців, зокрема через постійні обстріли.
Зірки та шанувальники підтримали Дорофєєву
У коментарях люди підтримали Надю Дорофєєву. Дехто поділився й своїми відчуттями.
- "Якщо здоров'я починає смикати за ниточки, то треба все інше на стоп", – зазначила alyona alyona.
- "Я так зрозуміла, ми всі себе загнали максимально. Тримайся, обіймаю", – написала KOLA.
- "Ми всі сильні, зі всім впораємося, тримаємось".
- "Чесно, відчуття спустошення ці дні, але близькі та робота рятують і допомагають абстрагуватися".
- "Розумію, дуже важко, особливо вночі".
- "Абсолютно те саме відчуття, точно треба відпочити", – зізналась Юлія Юріна.
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