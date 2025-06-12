Про це Дорофєєва повідомила на своїй інстаграм-сторінці, передає Show 24. Колеги та фани підтримали її у коментарях.

До теми Надя Дорофєєва показалася під крапельницею: "Посипалась дівчинка"

Надя Дорофєєва поділилась з підписниками, що останніми тижнями переживає стрес. Співачка погано спить, зіткнулась з проблемами зі здоров'ям, також накрила втома.

Останні тижні мій стрес досяг якогось нового рівня. Мало сну, проблеми зі здоров'ям і дика втома. Я прокинулась вчора з відчуттям: як же мені всіх нас шкода. Але іноді, думаю, можна дозволити собі зняти з себе маски й зізнатись хоча б собі – що так, мені дійсно важко!,

– написала Дорофєєва.

Артистка наголосила, що головне – це вчасно собі допомогти. Надя поцікавилась у підписників, як вони. Адже останні тижні важкі для багатьох українців, зокрема через постійні обстріли.

Зірки та шанувальники підтримали Дорофєєву

У коментарях люди підтримали Надю Дорофєєву. Дехто поділився й своїми відчуттями.

"Якщо здоров'я починає смикати за ниточки, то треба все інше на стоп", – зазначила alyona alyona.

"Я так зрозуміла, ми всі себе загнали максимально. Тримайся, обіймаю", – написала KOLA.

"Ми всі сильні, зі всім впораємося, тримаємось".

"Чесно, відчуття спустошення ці дні, але близькі та робота рятують і допомагають абстрагуватися".

"Розумію, дуже важко, особливо вночі".

"Абсолютно те саме відчуття, точно треба відпочити", – зізналась Юлія Юріна.

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