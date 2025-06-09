Співак показався зі спеціальним бандажем на коліні, який постійно носить на концертах. Про це пише Show 24 з посиланням на його інстаграм-сторіз.

До слова Я цього не терплю, – Кондратюк несподівано заявив про зіркову хворобу Віталія Козловського

Віталій Козловський розповів, що раніше на одному з виступів зазнав травми – вивихнув колінну чашечку. Через ще один невдалий рух коліно може більше надломитися. Але артист однаково викладається на повну.

На фестивалі "Покоління" у мене був вивих колінної чашечки, і тепер я майже інвалід. Виходжу на сцену і щоразу, як востаннє. Бо коліно може надломитися наступного разу ще більше. Але що не зробиш заради людей і творчості, щоб дати сьогодні позитивну емоцію. А з іншого боку, я дуже люблю свою роботу,

– поділився Козловський.

Віталій Козловський показав наслідки травми: відео

8 червня у співака був черговий виступ у Львові.

Нагадаємо, Віталій Козловський після закриття боргів повернувся в шоубізнес. Він перекладає свої старі хіти українською та знову може співати їх на концертах. У травні на стримінгових платформах вийшла довгоочікувана "Пінаколада".