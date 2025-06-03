Кондратюк вже відреагував на ці заяви публічно. До того ж він висловився про зіркову хворобу Козловського. Повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку Михайла Ясинського.

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Продюсер Олі Полякової вважає, що іноді артисту варто взяти творчу паузу, аби згодом гучно повернутися на сцену – такий крок може стати новим поштовхом у кар'єрі. Михайло Ясинський пояснив, що це й відбулося з Віталієм Козловським, а Ігор Кондратюк, сам того не усвідомлюючи, відіграв у цьому ключову роль.

Ідея полягала в тому, щоб покарати непокірного підлеглого артиста, а по факту це друге народження. Навіть, якби це іронічно не звучало, другий шанс. Звісно, що круто спрацювала команда, що Віталік в прекрасній формі та пішов на визначальні та складні рішення у своєму житті. Але саме ця пауза, яка затягнулася точнісінько до моменту, коли ціле покоління, яке пам'ятає ці пісні, досягли певного віку, і не більше, щоб відриватися під них саме так, як вони роблять зараз – це справжня магія, і пан Кондратюк несвідомо, своїми діями її творець. Як би він того не хотів. Проте, він добра людина, бо якби була зла, то не віддав би права на ці пісні,

– написав продюсер.

До цього допису свій коментар залишив Ігор Кондратюк: "Так, ти правий: цей кейс – про мою нелюбов до порушників законів і брехунів, наполегливість і доброту".



Ігор Кондратюк висловився про повернення Віталія Козловського на сцену / Скриншот з фейсбуку

Також він сказав свою думку про те, як нова хвиля популярності змінила Віталія Козловського.

Зіркові хвороби? Точно не подобаються. Я цього не терплю. Віталій Козловський – це ще не найгірший випадок зіркової хвороби, який ми спостерігаємо,

– зазначив продюсер.



Ігор Кондратюк заговорив про зіркову хворобу Віталія Козловського / Скриншот з фейсбуку

Нагадаємо, понад 12 років Ігор Кондратюк і Віталій Козловський перебували в конфлікті через те, що співак в односторонньому порядку розірвав контракт з наставником, а згодом порушив авторські права, виконуючи свої хіти без дозволу. А проте, нещодавно Козловський погасив багатомільйонний борг перед продюсером і каталог пісень перейшов до нього.