Вона до того ж грала в "Молодому театрі", де працював скандальний режисер Андрій Білоус. Акторка розповіла про харасмент з його боку. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Аліни Доротюк.
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Я була звільнена через те, що не дала. Не так відкрито там все робиться. Людина – не дурник. Він підкований. Людина це робить поступово. Коли тебе вже душить пітон, а ти не розумієш, як це сталося,
– зізналася акторка.
Коли Катерину звільняли, режисер сказав їй, що знайдуться "більш привабливі та талановиті". Вишнева припускає, що причиною стала її відмова в інтимі, а також ревність режисера до її особистого життя.
Наприкінці він сказав: "Не довго будеш сумувати, блондин втішить". Образився, що йому я не дала і роман з Москаленко закрутила. Дуже засмутився з цього приводу,
– поділилась знаменитість.
Вона підкреслила, що часто Білоус так грамотно "підкатував", що ти хоч відчуваєш, що це відбувається, але зачепитися, щоб про це відверто заявити, нема за що.
Інтерв'ю з Катериною Вишневою: дивіться відео онлайн
Нагадаємо, 14 травня Андрій Білоус, якого звинуватили у сексуальних домаганнях, залишив посаду директора, художнього керівника Київського академічного Молодого театру. Днями стало відомо, хто очолить Молодий театр у Києві після скандалу з Білоусом.