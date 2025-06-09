Певец показался со специальным бандажом на колене, который постоянно носит на концертах. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на его инстаграм-сториз.

К слову Я этого не терплю, – Кондратюк неожиданно заявил о звездной болезни Виталия Козловского

Виталий Козловский рассказал, что ранее на одном из выступлений получил травму – вывихнул коленную чашечку. Из-за еще одного неудачного движения колено может больше надломиться. Но артист все равно выкладывается на полную.

На фестивале "Поколение" у меня был вывих коленной чашечки, и теперь я почти инвалид. Выхожу на сцену и каждый раз, как в последний раз. Потому что колено может надломиться в следующий раз еще больше. Но что не сделаешь ради людей и творчества, чтобы дать сегодня положительную эмоцию. А с другой стороны, я очень люблю свою работу,

– поделился Козловский.

Виталий Козловский показал последствия травмы: видео

8 июня у певца было очередное выступление во Львове.

Напомним, Виталий Козловский после закрытия долгов вернулся в шоубизнес. Он переводит свои старые хиты на украинский и снова может петь их на концертах. В мае на стриминговых платформах вышла долгожданная "Пинаколада".