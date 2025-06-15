Зокрема, це зробили король і королева Великої Британії, а також принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї, пише Show 24 з посиланням на офіційні акаунти членів королівської родини.

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Так, на офіційній сторінці короля Чарльза III та королеви Камілли з'явилися дві пам'ятні фотографії. Перша – архівне чорно-біле фото, на якому принц Філіп грається зі своїми маленькими дітьми – майбутнім королем Чарльзом і принцесою Анною. Він штовхає дерев'яну гойдалку, на якій сидять його син і донька. Друга світлина – із весілля Камілли: вона зображена поруч зі своїм батьком Брюсом Шандом.

Бажаємо щасливого Дня батька всім татам по всьому світу,

– зазначили в підписі до фото.

До привітань долучилася і родина принца Вільяма та Кейт Міддлтон. На їхньому акаунті також з'явилися дві світлини. На одній із них – принц Вільям стоїть, обіймаючи принца Джорджа та принцесу Шарлотту, а принц Луї стоїть перед ними. Інша – чорно-білий кадр, де всі четверо лежать на траві, усміхаючись та обіймаючись.

З Днем батька, тату (до і після!). Ми тебе любимо! – G, C & L,

– підписали фото діти.

Зауважимо, напередодні наша редакція написала детальний матеріал про те, що до Дня батька кажуть учасники АНТИТІЛ про батьківство, кумедні випадки з дітьми та сімейні традиції.