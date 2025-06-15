Лідер гурту АНТИТІЛА Тарас Тополя – багатодітний батько. Він з дружиною Оленою виховують синів Романа та Марка й донечку Марію. У шлюбі співзасновника й клавішника гурту Сергія Вусика і Людмили народилися сини Данило, Євген і донька Марта. А гітарист Дмитро Жолудь і його кохана Марина виховують сина Назара. Для Show 24 учасники гурту ексклюзивно розповіли про важливі моменти батьківства, цінності, які хочуть передати дітям, та що означає бути хорошим батьком.

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Треба вміти визнавати, що ти не ідеальний тато, – Тарас Тополя про дітей, цінності та сімейні традиції

Лідер гурту АНТИТІЛА пригадав момент, коли вперше взяв свою дитину на руки. Тоді він відчув незабутні емоції.

Вперше, так, це був первісток Роман. Олена прилетіла з ним зі Сполучених Штатів. Я зустрічав їх в аеропорту і вперше саме там Борисполі взяв його на руки й відчув трепет, переживав. Дуже намагався не зашкодити, тримати ніжно, наскільки я це міг,

– зізнався співак.

Тарас Тополя додав, що після народження трьох дітей його життя кардинально змінилося, і продовжує змінюватися досі.

"Окрім справи життя, музики, додалися ще справи сімейні, і вони йдуть паралельно, як ліва і права нога. Вагома частина мого життя йде на виховання дітей, задоволення їх потреб, їх розвиток емоційний та інтелектуальний. Я відчуваю відповідальність за них, за їх безпеку, за те, щоб вони були розумними, щасливими й не були в нужді", – підкреслив Тополя.



Тарас Тополя з сім'єю / Фото з інстаграму музиканта

Виконавець зауважив, що хоче передати своїм дітям важливі цінності: намагатись діяти по справедливості, мати терпіння, впертість, намагатись любити людей, цей світ і йти за своєю мрією, наскільки це дозволяють обставини.

Для мене бути хорошим татом – це як мінімум визнавати, що ти не ідеальний тато. Вміти аналізувати свої помилки, намагатися виховати в дітях самостійність, критичне мислення, чуттєвість. Виховати вміння визнавати помилки, робити над ними роботу, підійматися над собою, над своїм егоїзмом. Це місія батька,

– зауважив Тарас Тополя.

Лідер гурту також зізнався, що у них була сімейна традиція – хоча б раз у рік відпочивати разом. Зараз не завжди вдається її дотримуватися.

"Через війну, на жаль, це правило було порушене, але зараз, коли Олена з дітками повернулися в Україну, ми його відновили й, наприклад, минулої зими декілька тижнів провели в Карпатах і, надіюсь, що ця традиція не порушиться найближчим часом", – зазначив співак.



Тарас Тополя з сім'єю на Різдво / Фото з інстаграму музиканта

Також Тарас Тополя поділився, який мультик лунає зараз вдома найчастіше. Зараз – це Gravity Falls.

"Зараз вдома Gravity Falls. Це американський мультик, який дивляться діти на проєкторі. Вони вже вивчили повністю всі серії напам'ять", – розповів Тополя.

Справжній батько той, хто чує свою дитину, – Дмитро Жолудь про виховання й кумедні випадки з сином

Дмитро Жолудь пригадав, як вперше взяв на руки сина. Тоді музикант ще не усвідомлював, що вже став батьком.

Маринка народжувала сама, бо ми в цей час їхали з концерту. Коли я приїхав додому то ще не зовсім усвідомлював, що став батьком. Я більше думав про дружину, про Марину, як їй було важко, а мене не було поруч, – зізнався Дмитро.

Також гітарист розповів, що в його житті змінилося після того, як на світ з'явився їхній син Назар.

"Почали менше спати й раніше вставати. Рівень уважності збільшився в 10 разів. Слідкувати, щоб ніхто не вдарився, щоб ніхто Назарчика не зачепив, щоб Соня – кішка – теж не шипіла на нього", – зауважив Жолудь.

Дмитро зізнався, що хоче, аби його син був вихований та мав повагу до людей. Він хотів би передати дитині розум і найголовніше – щоб насолоджувався цим життям. На думку музиканта, в житті головне – це родина та оточення. Тому сімейна традиція у Дмитра відповідна – збиратися всім за великим родинним столом.

Так, у мене є традиція – це зібратися всім за великим родинним столом. Але вона втратилась через те, що я переїхав у Київ з Кривого Рогу, потім ковід і війна. Але я дуже мрію, щоб наша родина об'єднувалася на Різдво і ми збиралися великим колом,

– поділився гітарист.



Дмитро Жолудь з сім'єю / Фото з інстаграму музиканта

Дмитро Жолудь також зізнався, що всі кумедні й курйозні випадки з сином він зберігає у вигляді відео. Та хоче зробити кумедну нарізку на весілля сина.

"Всі випадки, які ставались з нашою великою родиною, я знімав на відео. І коли він буде одружуватись, я зроблю таке відео з нарізками. Там, де він перший раз сказав: "Мама". Відео, де він зак*кав весь стіл мені повністю. Тому я дуже чекаю миті, коли йому це покажу", – поділився Дмитро Жолудь.

Музикант зауважив, що його батько помер, коли йому було 6 місяців. Тому любов, якої йому не вистачало, він хоче передати сину.

Бути хорошим батьком – це коли перед тобою сто людей і ти говориш якийсь дуже важливий тост, а до тебе підходить син і каже: "Тато, тато". І ти заставляєш всіх чекати, бо твій маленький син хоче щось запитати й ти йому приділяєш увагу. На мою думку, справжній батько – той, хто чує свою дитину,

– зізнався Жолудь.



Син Дмитра Жолудя / Фото з інстаграму музиканта

Зараз у домі Дмитра лунають різні мультики, адже в Україні є багато дитячого якісного контенту. Тому вони дивляться і щось кумедне й веселе, і мультфільми, пов'язані з Minecraft, адже люблять цю гру. Також музикант зізнався, на кого більше схожий син.

"Мені здається, Назарчик схожий більше на тата. Бо з ним треба розмовляти, не кричати, доводити аргументи. Він як тато любить поговорити, поспілкуватися. Може, ще й психологом буде", – поділився гітарист.

Дмитро з гумором додав, що якби міг сказати щось собі минулому, то порадив би ставити ліжечко не "через два метри", а поруч, біля ліжка батьків.

Ти не можеш підвести родину, – Сергій Вусик про дітей, зв'язок з донькою і приклад батька

Сергій Вусик пам'ятає кожен із трьох разів, як брав дітей на руки вперше. Він був присутнім на всіх пологах і підтримував дружину. Цікаво, що первісток народився в день народження батька Сергія.

З Данилом, з першим сином була певна і розгубленість, і все як сон, і відповідальність яку ти не можеш осягнути і радість одночасно. Він ще й народився з дідом в один день. Пам'ятаю що я навіть не стримався і пустив скупу чоловічу сльозу. З другим все було якось вже впевненіше. Довго не могли придумати йому ім'я. Прийшло розуміння в той момент, коли взяв його на руки – буде Євген, на честь кума,

– пригадав музикант.

"А Марту, я взяв на руки перший і довго тримав та не міг надивитись, поки дружина трохи відпочивала від пологів. Дівчинка – це щось особливе. Це важко пояснити. У нас утворився якийсь потужний зв'язок ще до пологів і зберігається по сьогодні, хоч ми й дуже далеко один від одного і рідко тепер бачимось. Татова доця. Важко переносить розлуку", – додав Вусик.



Сергій Вусик з донькою / Фото з фейсбуку музиканта

Сергій Вусик розповів, як змінилось його життя після народження дитини.

"Все що здавалось тобі недосяжним – діти й дружина допомогли досягнути. Вони мотивували, штовхали, і просто своєю присутністю давали тобі зрозуміти – а в тебе вибору немає. Не має місця більше страхам, не впевненості. Ти мусиш. І робиш. Заради дітей. Звичайно були, як і у всіх, безсонні ночі, хвороби, зростання. Хата перетворюється на будинок іграшок. Відсутність особистого часу. Але це того варто. Нагорода дуже висока", – поділився музикант.

Продюсер додав що хоче передати своїм дітям патріотизм, благородність, справедливість, чесність і відвертість, що є рідкістю в сучасності. Музикант також розповів, що до повномасштабного вторгнення в них була важлива традиція – у важливу дату відвідувати хороший ресторан, а раз у рік – поїздка в гори.

Сергій також пригадав кумедний випадок, який стався з ним, як з татом. Це відбулось, коли він залишився з маленьким Євгеном вдома, а дружина Людмила пішла зі старшим сином на гурток.

Я після концерту, майже вранці повернувся, не виспався. А тут ще й моє чергування. Женя на підлозі грався, а я поруч був на дивані і якось заснув. Просто вирубився. Прокидаюсь від крику Людмили: "Сергій!". Підстрибую, ледь не послизнувся. А Жека гарненько "сходив", і своїми маленькими рученятами розтер "свіженьке" по всій кімнаті і коридору і зустрічає маму. Запах пробивав в самий мозок. Було потім ще довге генеральне прибирання. От так от завершуються гастролі,

– розповів учасник гурту.



Син Сергія Вусика – Євген / Фото з фейсбуку музиканта

Сергій Вусик розповів, що бути "хорошим батьком" – це цілий комплекс. Та в нього була людина, з якої брав приклад.

"Родина має розуміти що на тебе можна покластись у всьому. І ти не можеш підвести. Мусиш виконувати свої обіцянки. Дати й захист, і любов, і пораду, і підтримку. І це треба доводити й проявляти постійно. Так, мій тато для мене приклад. Все це в ньому є. Він ніколи не опускав руки, вміє все і навчається нового, допоможе всім, промовчить, стерпить. В мене не все виходить, але хороші результати вже є. Я більш імпульсивний", - зауважив музикант.

Через дітей вдома в Сергія Вусика часто лунає трек ROSÉ & Bruno Mars – APT.

"Марта наразі заповнює собою весь музичний простір в родині. Вже з пів року вдома її концерти з піснею і танцями. Іноді прострілює – Chappell Roan – Pink Pony Club. А хлопці в навушниках, затирають по колу останній альбом Linkin Park. Старшому також до смаку прийшовся наш новий сингл "Дивись у мій екран".



Старший син Сергія Вусика / Фото з фейсбуку музиканта

Музикант розповів, що поєднувати батьківство і зіркове життя йому допомагає дружина. Вона здебільшого сама виховує, навчає, доглядає за дітьми. Зараз вони перебувають за кордоном.

Ми в Києві були завжди самі. І вона вигрібала, мовчки, все сама. А зараз це сама робить з трьома дітьми за кордоном. На чужині. При цьому ще встигає онлайн працювати, як керівниця відділу продажу, і нарешті займатись собою. І я дуже пишаюсь тим якими виросли мої діти і в більшості це завдяки саме Людмилі,

– підкреслив Сергій Вусик.

Сергій Вусик додав, що характером старший син схожий на нього, а середній – на дружину. А от доньку він називає "дівчинкою-ураганом".