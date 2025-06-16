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Не пропустіть Наталка Денисенко шокувала зізнанням на тлі чуток про розлучення: "Переддепресивний стан"

Так, Леся Нікітюк показала фото з помітно округлим животиком. Вона влаштувала фотосесію в білій мереживній сукні просто посеред поля.





Як відомо, це буде перша дитина телеведучої. Вона приховувала свою вагітність від публіки й лише на останніх тижнях розповіла про зміни в особистому житті.

Я можу точно сказати, що це абсолютно магічний період в моєму житті. Я відчуваю себе такою щасливою, такою спокійною,

– зізналась знаменитість.

Нагадаємо, лише на початку цього року Леся Нікітюк оголосила, що виходить заміж за військового Дмитра Бабчука, а тепер вони чекають на дитину.