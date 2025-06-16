Водночас тепер вона зізналася, що має переддепресвний стан. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Денисенко
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Так, Наталка вийшла в сторіс і розповіла, як проводить свій ранок. Зокрема, вона показала сніданок та вітаміни, які, як виявилося, вживає, щоб вилікувати переддепресивний стан.
Це звичайно нонсенс. Просто де я і де переддепресивний стан? Але він є. І я буду з цим справлятися,
– зазначила акторка.
Денисенко додала, що в липні матиме відпустку. Цей час вона планує присвятити здоров'ю та своєму сину Андрійку.
Наталка Денисенко заявила, що лікує переддепресивиний стан: дивіться відео онлайн
Що відомо про розлучення Наталки Денисенко та Андрія Федінчика
- 8 травня 2025 року Богунський районний суд Житомира ухвалив рішення про розірвання шлюбу акторів.
- У документах зазначено, що між колишніми подружжям зникли взаєморозуміння, любов і повага.
- ЗМІ зазначають, що ані Денисенко, ані Федінчик не з'явилися на судове засідання, попросивши розглянути справу за їхньої відсутності. Жоден з них наразі публічно не прокоментував це рішення.