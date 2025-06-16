В то же время теперь она призналась, что имеет преддепрессивное состояние. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Денисенко
Не пропустите Это месседж, – Оля Цибульская эмоционально прокомментировала языковой скандал с Веркой Сердючкой
Так, Наталка вышла в сторис и рассказала, как проводит свое утро. В частности, она показала завтрак и витамины, которые, как оказалось, употребляет, чтобы вылечить преддепрессивное состояние.
Это конечно нонсенс. Просто где я и где преддепрессивное состояние? Но оно есть. И я буду с этим справляться,
– отметила актриса.
Денисенко добавила, что в июле в неё будет отпуск. Это время она планирует посвятить здоровью и своему сыну Андрюше.
Наталка Денисенко заявила, что лечит преддепрессивное состояние: смотрите видео онлайн
Что известно о разводе Наталки Денисенко и Андрея Фединчика
- 8 мая 2025 года Богунский районный суд Житомира принял решение о расторжении брака актеров.
- В документах указано, что между бывшими супругами исчезли взаимопонимание, любовь и уважение.
- СМИ отмечают, что ни Денисенко, ни Фединчик не явились на судебное заседание, попросив рассмотреть дело в их отсутствие. Ни один из них пока публично не прокомментировал это решение.