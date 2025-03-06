Леся Никитюк впервые рассказала, что могла принять участие в Нацотборе наряду с другими ведущими. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Утро в большом городе".

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Леся Никитюк призналась, что ей предлагали быть ведущей Национального отбора на Евровидение-2025. Однако у нее не получилось согласиться из-за насыщенного графика.

Мне предложили вести. Я очень люблю Евровидение с детства, и это моя мечта - вести его. У нас просто по датам не получилось,

– рассказала Леся Никитюк.

Знаменитость добавила, что ей не говорили, с кем именно она могла бы вести конкурс. Вероятно, Леся могла заменить Машу Ефросинину и быть ведущей рядом с Тимуром Мирошниченко и Василием Байдаком.

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