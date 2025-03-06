Леся Никитюк впервые рассказала, что могла принять участие в Нацотборе наряду с другими ведущими. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Утро в большом городе".
К слову Леся Никитюк отложила свадьбу с женихом
Леся Никитюк призналась, что ей предлагали быть ведущей Национального отбора на Евровидение-2025. Однако у нее не получилось согласиться из-за насыщенного графика.
Мне предложили вести. Я очень люблю Евровидение с детства, и это моя мечта - вести его. У нас просто по датам не получилось,
– рассказала Леся Никитюк.
Знаменитость добавила, что ей не говорили, с кем именно она могла бы вести конкурс. Вероятно, Леся могла заменить Машу Ефросинину и быть ведущей рядом с Тимуром Мирошниченко и Василием Байдаком.
Главное о Нацотборе-2025
- Финал песенного конкурса состоялся 8 февраля. Его записали на несколько часов раньше в целях безопасности, а результаты объявляли вживую в укрытии. Победителем Нацотбора стала группа Ziferblat, которая официально представит Украину на Евровидении-2025.
- Музыкальным продюсером нынешнего отбора была Тина Кароль. Судьями были Джамала, Сергей Танчинец и Екатерина Павленко.
- Тройка ведущих состояла из Маши Ефросининой, Тимура Мирошниченко и Василия Байдака. Также на Нацотборе появлялись другие ведущие – блогеры, юмористы, инфлюенсеры.