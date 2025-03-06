За словами Кирила та Вані, це вийшло досить дорого. Повідомляє 24 Канал з посиланням на шоу NABARI.

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Так, для підготовки до Нацвідбору-2025 артисти відвідали 5 занять з хореографії та 5 занять з акторської майстерності. На створення сценічних образів вони витратили близько 8 тисяч гривень. Додаткові кошти пішли на роботу з авторами, які переклали їхню пісню англійською мовою та написали другий куплет.

Наша задача – гарно виступити, підготуватися, зробити від нас максимум,

– підкреслив Кирило, учасник гурту.

Відтак, за словами виконавців, їхній лейбл Makko Music профінансував усі витрати, які склали близько 30 тисяч гривень. Самі артисти зізнаються, що не знають точних цифр. Водночас вони додали, що зйомки кліпу на конкурсний трек склали близько 10 тисяч доларів. Щоправда, це з додатковими знижками.

Шоу NABARI: дивіться відео онлайн

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