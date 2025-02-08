Хлопці розповіли, що вони познайомилися майже дев'ять років тому під час навчання. Ваня і Кирило зізналися, що між ними одразу з'явився зв'язок, тому вони стали найкращими друзями.

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Хлопці навчалися на електриків, однак розуміли, що є музикантами, тож згодом створили гурт MOLODI. Ваня та Кирило родом з міста Маріуполь, яке окупували росіяни. Вони поділилися, що були в Києві, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, та не могли зв'язатися з рідними.

Батько так і не вийшов на зв'язок. Тато досі вважається безвісти зниклим. Я все ще не гублю надію, що він досі живий,

– розповів Кирило.

Для Національного відбору на Євробачення-2025 Ваня та Кирило написали пісню про дім. Хлопці вірять, що зможуть повернутися до Маріуполя та "пережити теплі відчуття на берегу Азовського моря".

Де б ти не був і хто б у тебе фізично не забрав твоє море, воно живе всередині тебе,

– висловився Ваня.

Ваня та Кирило з гурту MOLODI / Скриншот з відео

Гурт MOLODI виступив у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2025

Хлопці з гурту MOLODI запалили сцену Національного відбору на Євробачення-2025, хоча було помітно, що трохи хвилювалися. Ваня зізнався, що під час виступу йому було важко стримати емоції, адже співав про свій рідний дім. Члени журі прокоментували номер фіналістів.

Джамала зазначила, що гурт MOLODI їй дуже імпонує цілісністю, сенсом та співом. Однак підкреслила, що хлопцям не вистачає енергії, яка б заповнила весь простір. Зокрема, навела в приклад італійський рок-гурт Måneskin, який переміг на Євробаченні-2021 з піснею Zitti e buoni.

Ви у мене в цьому Нацвідборі в ТОП-3,

– зізналася Джамала.

Катерина Павленко також поділилась, що Ваня та Кирило входять у трійку найкращих для неї. Артистці подобається, як вони співають, та те, що їм вдається зберігати світло у собі, попри випробування.

Нагадаємо, проголосувати на Нацвідборі на Євробачення-2025 можна буде у застосунку Дія або відправити смс-повідомлення на номер 7576 з кодом від 1 до 10 (обирайте той, який відповідає порядковому номеру учасників). В гурту MOLODI, зокрема, цифра 3.