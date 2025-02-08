24 Канал розповість, як проголосувати на Нацвідборі на Євробачення, щоб підтримати свого фаворита. А також дізнайтеся, які зміни у правилах голосування ввели цього року.
До теми Нацвідбір на Євробачення-2025: де та коли дивитися довгоочікуваний фінал
Як проголосувати у фіналі Нацвідбору
Результати Національного відбору Євробачення будуть визначати голосуванням члени журі та глядачі. Оскільки минулого року застосунок Дія не зміг впоратися з навантаженням, то цього року організатори додали можливість СМС-голосування. Для цього потрібно відправити повідомлення на номер 7576 із кодом від 1 до 10 (обираєте той, який відповідає порядковому номеру учасника).
- Влад Шериф – Wind of change
- Абіє – "Дім"
- MOLODI – My sea
- Future Culture – Waste My Time
- Маша Кондратенко – No time to cry
- KHAYAT – Honor
- FIЇNKA – "Культура"
- KRYLATA – Stay true
- Ziferblat – Bird of pray
- "ДК Енергетик" – "Сіль"
Важливо! З одного телефонного номера буде зараховане одне СМС-повідомлення за одного фіналіста.
Однак у Дії також можна буде підтримати свого фаворита. Участь в онлайн-опитуванні зможуть взяти громадяни віком від 14 років. Щоб віддати свій голос, потрібно зайти в Дію, обрати розділ "Сервіси", а потім – "Опитування".
Початок глядацького голосування розпочнеться після виступу десятого фіналіста. Про старт у прямому ефірі оголосять ведучі – Маша Єфросиніна, Василь Байдак та Тімур Мірошниченко.
Головне про Євробачення-2025
- У 2025 році пісенний конкурс прийме місто Базель, що у Швейцарії.
- Півфінали заплановані на 13 та 15 травня, в гранд-фінал проведуть 17 травня.
- Згідно з результатами жеребкування стало відомо, що Україна виступить у першому півфіналі Євробачення-2025.
- Основною локацією стане арена St. Jakobshalle. Додатково у місті побудують Arena Plus — спеціальний простір для публічних переглядів шоу.