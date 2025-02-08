Ребята рассказали, что они познакомились почти девять лет назад во время учебы. Ваня и Кирилл признались, что между ними сразу появилась связь, поэтому они стали лучшими друзьями.

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Ребята учились на электриков, однако понимали, что являются музыкантами, поэтому впоследствии создали группу MOLODI. Ваня и Кирилл родом из города Мариуполь, который оккупировали россияне. Они поделились, что были в Киеве, когда началось полномасштабное вторжение, и не могли связаться с родными.

Отец так и не вышел на связь. Папа до сих пор считается без вести пропавшим. Я все еще не теряю надежду, что он до сих пор жив,

– рассказал Кирилл.

Для Национального отбора на Евровидение-2025 Ваня и Кирилл написали песню о доме. Ребята верят, что смогут вернуться в Мариуполь и "пережить теплые ощущения на берегу Азовского моря".

Где бы ты ни был и кто бы у тебя физически не забрал твое море, оно живет внутри тебя,

– высказался Ваня.

Ваня и Кирилл из группы MOLODI / Скриншот из видео

Группа MOLODI выступила в финале Нацотбора на Евровидение-2025

Ребята из группы MOLODI зажгли сцену Национального отбора на Евровидение-2025, хотя было заметно, что немного волновались. Ваня признался, что во время выступления ему было трудно сдержать эмоции, ведь пел о своем родном доме. Члены жюри прокомментировали номер финалистов.

Джамала отметила, что группа MOLODI ей очень импонирует целостностью, смыслом и пением. Однако подчеркнула, что ребятам не хватает энергии, которая бы заполнила все пространство. В частности, привела в пример итальянскую рок-группу Måneskin, которая победила на Евровидении-2021 с песней Zitti e buoni.

Вы у меня в этом Нацотборе в ТОП-3,

– призналась Джамала.

Екатерина Павленко также поделилась, что Ваня и Кирилл входят в тройку лучших для нее. Артистке нравится, как они поют, и то, что им удается сохранять свет в себе, несмотря на испытания.

Напомним, проголосовать на Нацотборе на Евровидение-2025 можно будет в приложении Дия или отправить смс-сообщение на номер 7576 с кодом от 1 до 10 (выбирайте тот, который соответствует порядковому номеру участников). У группы MOLODI, в частности, цифра 3.