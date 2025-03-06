По словам Кирилла и Вани, это вышло достаточно дорого. Сообщает 24 Канал со ссылкой на шоу NABARI.
Не пропустите Завершил карьеру и не дает интервью: где сейчас звезда 80-х-90-х годов Николай Гнатюк
Так, для подготовки к Нацотбору-2025 артисты посетили 5 занятий по хореографии и 5 занятий по актерскому мастерству. На создание сценических образов они потратили около 8 тысяч гривен. Дополнительные средства пошли на работу с авторами, которые перевели их песню на английский язык и написали второй куплет.
Наша задача – хорошо выступить, подготовиться, сделать от нас максимум,
– подчеркнул Кирилл, участник группы.
Поэтому, по словам исполнителей, их лейбл Makko Music профинансировал все расходы, которые составили около 30 тысяч гривен. Сами артисты признаются, что не знают точных цифр. В то же время они добавили, что съемки клипа на конкурсный трек составили около 10 тысяч долларов. Правда, это с дополнительными скидками.
Шоу NABARI: смотрите видео онлайн
Что известно об участии MOLODI в Нацотборе-2025
- Кирилл и Ваня выступили с песней my sea. Этот трек, как отметили музыканты, о доме, символом которого является море.
- В финале Национального отбора Евровидения группа выступила под третьим номером.
- Они получили от судей 7 баллов и 9 баллов от зрителей.
- В то же время представлять Украину на Евровидении-2025 будет группа Ziferblat. На большой сцене в Швейцарии они исполнят Bird of pray. Сейчас букмекеры прогнозируют певцам 10 место.