По словам Кирилла и Вани, это вышло достаточно дорого. Сообщает 24 Канал со ссылкой на шоу NABARI.

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Так, для подготовки к Нацотбору-2025 артисты посетили 5 занятий по хореографии и 5 занятий по актерскому мастерству. На создание сценических образов они потратили около 8 тысяч гривен. Дополнительные средства пошли на работу с авторами, которые перевели их песню на английский язык и написали второй куплет.

Наша задача – хорошо выступить, подготовиться, сделать от нас максимум,

– подчеркнул Кирилл, участник группы.

Поэтому, по словам исполнителей, их лейбл Makko Music профинансировал все расходы, которые составили около 30 тысяч гривен. Сами артисты признаются, что не знают точных цифр. В то же время они добавили, что съемки клипа на конкурсный трек составили около 10 тысяч долларов. Правда, это с дополнительными скидками.

Шоу NABARI: смотрите видео онлайн

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