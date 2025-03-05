Николай Гнатюк родился в селе Немировка Хмельницкой области. Впоследствии учился в Ровенском пединституте на музыкально-педагогическом факультете. После того как получил профессиональное образование, стал солистом ансамбля "Мы – одесситы", а также гастролировал с ВИА "Дружба". Как складывалась карьера певца, почему его единственный сын живет за границей и где артист сейчас, узнавайте в материале Show24.

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Путь к звездной карьере

В 26 лет мужчина победил на конкурсе артистов эстрады в Запорожье. Это событие стало знаковым, ведь после этого Гнатюка начали приглашать на различные выступления, фестивали и конкурсы. В биографии певца есть интересная история, которая связана с Аллой Пугачевой. Однажды исполнитель принял участие в "Интервидении", что проходило в Сопоте. Тогда председателем жюри была "Примадонна", которая якобы пыталась помешать украинцу стать победителем.

Артистка пригласила певца на вечеринку, чтобы напоить, но Гнатюк вовремя понял замысел и вышел через черный ход. К слову, исполнитель таки занял 1 место в конкурсе.

Николай Гнатюк / Фото "Дядя Жора Company"

В 1981 году Гнатюк исполнил песню "Птица счастья", которая получила статус шлягера. В 1987 году композитор Александр Морозов написал для артиста новые песни, ведь популярность исполнителя начала спадать. Тогда певцу дали звание народного артиста, а легендарные песни – "Малиновий дзвін", "Час рікою пливе", "Ой, смереко" и другие записали на два больших диска.

Николай Гнатюк – "Ой, смереко": слушайте песню онлайн

После такого успеха Гнатюк неожиданно для всех уезжает за границу. В Германии жили бывшая жена Наталья и единственный сын Александр. Артист был женат один раз за всю жизнь. Впоследствии он вернулся в Украину.

Гражданская позиция

После того как Россия оккупировала Крым и начала войну на Донбассе, на странице артиста в соцсетях появилось сообщение, где Гнатюк якобы обвинил Украину и страны Запада "в разжигании гражданской войны".

"Вот я наконец вернулся домой из России, где пробыл у родственников более 40 суток, проехал территорию от Брянска до побережья ЧМ Краснодарского края. Чем могу я, украинец, поделиться и с россиянами, и с украинцами? Понравился Краснодарский край, дороги не хуже, чем в Европе, поля ухоженные, магазины полные продуктов местного производства, сервис достаточно на высоком уровне, очень много богатых людей, не говоря о домах. Самое главное, я не видел передвижения войск Российских ВС, хотя приходилось ехать и днем и ночью, и в России никто не говорит о войне с Украиной, – якобы говорилось в сообщении Гнатюка. – А вчера я приехал в Сумы и все поехало: Россия напала, Россия оккупировала, российские танки, батальоны десантников и морпехов, Украинские ВСУ успешно отбили атаку 100 танков Кантемировской танковой бригады, бригада взята в плен. Что я могу сказать? Дешевая пропаганда, обманывают украинский народ наши СМИ", – говорилось в той заметке.

Оказалось, что публикация – фейк. Брат исполнителя, Анатолий Гнатюк, который является известным телеведущим и актером, опроверг информацию. Он отрицает, что Николай Гнатюк посещал Россию после 2014 года, тем более на авто. По словам Анатолия, у певца даже не имеет прав и автомобиля.

Где сейчас Николай Гнатюк

Несколько лет назад артист заявил, что завершает музыкальную карьеру. Близкие друзей рассказывали, что мужчина стал очень набожным человеком. К слову, свое время Гнатюк создал несколько альбомов с религиозными мотивами.

Николай Гнатюк / Скриншот из видео

По словам брата, певец сегодня находится в Германии, куда поехал к сыну. Потомок артиста учился на экономиста в Мюнхенском университете.

Он сейчас живет в Германии, выехал к сыну. Скажу так: живется ему, как всем украинцам, где бы они ни были, морально трудно, потому что мысли только одни – о войне. А физически – Слава Богу,

– заверил Анатолий Гнатюк.

Братья часто общаются. К слову, разница в возрасте между ними составляет 12 лет.