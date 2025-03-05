Микола Гнатюк народився у селі Немирівка Хмельницької області. Згодом навчався у Рівненському педінституті на музично-педагогічному факультеті. Після того як здобув фахову освіту, став солістом ансамблю "Ми – одесити", а також гастролював із ВІА "Дружба". Як складалась кар'єра співака, чому його єдиний син живе за кордоном і де артист зараз, дізнавайтесь у матеріалі Show24.

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Шлях до зіркової кар'єри

У 26 років чоловік переміг на конкурсі артистів естради в Запоріжжі. Ця подія стала знаковою, адже після цього Гнатюка почали запрошувати на різні виступи, фестивалі та конкурси. У біографії співака є цікава історія, яка пов'язана з Аллою Пугачовою. Одного разу виконавець взяв участь у "Інтербаченні", що проходило у Сопоті. Тоді головою журі була "Примадонна", яка нібито намагалась завадити українцю стати переможцем.

Артистка запросила співака на вечірку, щоб напоїти, але Гнатюк вчасно зрозумів задум і вийшов через чорний хід. До слова, виконавець таки посів 1 місце у конкурсі.

Микола Гнатюк / Фото "Дядя Жора Company"

У 1981 році Гнатюк виконав пісню "Птица счастья", яка отримала статус шлягера. У 1987 році композитор Олександр Морозов написав для артиста нові пісні, адже популярність виконавця почала спадати. Тоді співаку дали звання народного артиста, а легендарні пісні – "Малиновий дзвін", "Час рікою пливе", "Ой, смереко" та інші записали на два великі диски.

Микола Гнатюк – "Ой, смереко": слухайте пісню онлайн

Після такого успіху Гнатюк несподівано для всіх їде за кордон. У Німеччині жили колишня дружина Наталія та єдиний син Олександр. Артист був одружений один раз за усе життя. Згодом він повернувся до України.

Громадянська позиція

Після того як Росія окупувала Крим і розпочала війну на Донбасі, на сторінці артиста в соцмережах з'явився допис, де Гнатюк нібито звинуватив Україну та країни Заходу "у розпалюванні громадянської війни".

"Ось я нарешті повернувся додому з Росії, де пробув у родичів понад 40 діб, проїхав територію від Брянська до узбережжя ЧМ Краснодарського краю. Чим можу я, українець, поділитися і з росіянами, і з українцями? Сподобався Краснодарський край, дороги не гірші, ніж у Європі, поля доглянуті, магазини повні продуктів місцевого виробництва, сервіс досить на високому рівні, дуже багато багатих людей, не кажучи про будинки. Найголовніше, я не бачив пересування військ Російських ЗС, хоча доводилося їхати й вдень і вночі, і в Росії ніхто не говорить про війну з Україною, – нібито йшлося у повідомленні Гнатюка. – А вчора я приїхав до Сум і все поїхало: Росія напала, Росія окупувала, російські танки, батальйони десантників та морпіхів, Українські ЗСУ успішно відбили атаку 100 танків Кантемирівської танкової бригади, бригада взята в полон. Що я можу сказати? Дешева пропаганда, обманюють український народ наші ЗМІ", – йшлося у тому дописі.

Виявилось, що публікація – фейк. Брат виконавця, Анатолій Гнатюк, який є відомим телеведучим і актором, спростував інформацію. Він заперечив, що Микола Гнатюк відвідував Росію після 2014 року, тим паче на авто. За словами Анатолія, у співака навіть не має прав і автомобіля.

Де зараз Микола Гнатюк

Декілька років тому артист заявив, що завершує музичну кар'єру. Близькі друзів розповідали, що чоловік став дуже побожною людиною. До слова, свого часу Гнатюк створив декілька альбомів із релігійними мотивами.

Микола Гнатюк / Скриншот з відео

За словами брата, співак сьогодні перебуває у Німеччині, куди поїхав до сина. Нащадок артиста навчався на економіста у Мюнхенському університеті.

Він зараз мешкає в Німеччині, виїхав до сина. Скажу так: живеться йому, як всім українцям, де б вони не були, морально важко, бо думки лише одні – про війну. А фізично – Слава Богу,

– запевнив Анатолій Гнатюк.

Брати часто спілкуються. До слова, різниця у віці між ними складає 12 років.