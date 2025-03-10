Кожного року конкурсанти намагаються придумати щось нове, адже весь час вимоги ростуть. Щоб перемогти, треба дуже сильно постаратись вразити не один десяток європейських країн. У добірці Show24 пропонуємо згадати переможців конкурсу Євробачення за останні 10 років і розповімо, де вони зараз.

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Переможці конкурсу Євробачення за останні 10 років

2024 – Nemo (Швейцарія)

Минулого року перемогу здобув представник Швейцарії – Nemo з піснею The Code, які отримали 591 бал у фіналі. Музиканти зауважували, що їхня пісня The Code – одна з перших, у яких йдеться про комфорт із собою, щастя від розуміння, хто вони є насправді.

У листопаді минулого року король Чарльз III зустрівся з переможцями Євробачення-2024. Варто зазначити, що Nemo у березні цього року мали виступити в Києві, однак концерт перенесли на 10 жовтня. Причиною зміни концертного графіка стала затяжна підготовка до випуску нового альбому.

Nemo – The Code (Євробачення-2024): дивіться відео онлайн

2023 – Loreen (Швеція)

Букмекери в один голос пророкували перемогу співачці Loreen, яка виступала з піснею Tattoo. Вона отримала 583 бали від журі та глядачів. Виконавиця принесла Швеції сьому перемогу, а також стала другою в історії пісенного конкурсу артисткою, яка перемогла двічі (перший раз вона перемогла у 2012 році).

Цікаво, що після закінчення пісенного конкурсу, TVORCHI, які були представниками України, вирішили розіграти прапор України з підписами зірок шоу. Однак Лорін відмовилась підписувати прапор. Така відмова була досить дивною, адже артистка нібито підтримувала Україну раніше. Вона записувала відео, де говорила про любов до українців й те, що слідкує за подіями.

Loreen – Tattoo (Євробачення-2023): дивіться відео онлайн

2022 – Kalush Orchestra (Україна)

Конкурсна пісня колективу – Stefania – це композиція, присвячена усім матерям і зокрема мамі соліста Олега Псюка, Стефанії. Після виступу на європейській сцені, Олег закликав про допомогу Маріуполю й "Азовсталі". У мережі захвилювалися, чи не призведе це до дискваліфікації, але цього не сталося. Цей тріумф приніс і матеріальну користь для війська, адже кубок Євробачення та рожеву панаму соліста розіграли на аукціоні.

Чимало єврофанів казали, що Україна здобула незаслужену перемогу. Мовляв, гурт переміг тільки через то, що в їхній країні йде війна.

Днями, Артем Пивоваров і Kalush Orchestra презентували нову роботу в рамках свого проєкту "The Вуса" – кавер-версію української народної пісні "Підманула".

Kalush Orchestra – Stefania (Євробачення-2022): дивіться відео онлайн

2021 – Måneskin (Італія)

Гурт Måneskin представляв Італію на конкурсі з піснею Zitti E Buoni. Рокери запалили сцену Євробачення та підкорили серця мільйонів слухачів у різних країнах Європи та світу. Колектив у фіналі отримав найбільшу кількість балів від глядачів, що й допомогло йому зайняти першу сходинку рейтингової таблиці.

Коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, колектив презентував трек Gasoline, який вони випустили ще у квітні 2022 року на підтримку нашої країни.

Сьогодні соліст гурту, Даміано Давид, займається сольним проєктом. Чи продовжуватиме гастролювати Måneskin так, як це було раніше – питання з великим знаком запитання наприкінці.

Måneskin – Zitti E Buoni (Євробачення-2021): дивіться відео онлайн

Нагадаємо, у 2020 році конкурс Євробачення не проводився через пандемію коронавірусу.

2019 – Дункан Лоуренс (Нідерланди)

Фінал Євробачення-2019 відбувся в ізраїльському Тель-Авіві 18 травня. Представник Нідерландів на конкурсі одразу зайняв перше місце в рейтингах букмекерів та став фаворитом глядачів. За підрахунками глядацьких і суддівських балів, Дункан набрав 492 бали та здобув перемогу на Євробаченні-2019.

У 2020 році співак повідомив, що йому освідчився бойфренд. Варто додати, що Дункан Лоуренс є бісексуалом. На пресконференції перед фіналом Євробачення чоловік заявив, що: "Я більше, ніж просто художник, я людина, я жива істота, я бісексуал, я музикант, я відстоюю це. І я пишаюся тим, що отримую можливість показати себе таким, яким я є".

Duncan Laurence – Arcade (Євробачення-2019): дивіться відео онлайн

2018 – Нетта Барзілай (Ізраїль)

Євробачення-2018 проходило у португальському місті Лісабон. Нетта, яка була представницею Ізраїлю, отримала 529 балів. Однак зі співачкою після перемоги сталось декілька курйозних випадків. До прикладу, після оголошення результатів зірка настільки розхвилювалась, що дорогою до сцени не втрималась на сходах та впала. Крім того, тріумфаторка зламала головну нагороду – кришталевий мікрофон.

У 2023 році Нетта виступила на одній сцені з українською реперкою alyona alyona. На тлі синьо-жовтого прапора за діджейським пультом реперка та Netta виконали трек "Пушка", який зробив українку популярною 2019 року. Зірка Ізраїлю вправно читала рядки: "Тату на обличчі – не моя фішка. Я просто пишка, пушка, пишка".

Netta – Toy (Євробачення-2018): дивіться відео онлайн

2017 – Сальвадор Собрал (Португалія)

Конкурс Євробачення-2017 проходив у Києві. Тоді перемогу здобув представник Португалії – Сальвадор Собрал. Від глядачів і суддів співак отримав 758 балів.

У грудні того ж року артисту пересадили серце. Відомо, що Сальвадор мав з народження ваду серця. Після початку великої війни, виконавець опублікував відео, де співає українською. Він обрав пісню "Обійми" гурту "Океан Ельзи" та заявив, що підтримуватиме Україну та українців, які потребуватимуть гуманітарної допомоги в Португалії.

Salvador Sobral – Amar Pelos Dois (Євробачення-2017): дивіться відео онлайн

2016 – Джамала (Україна)

У 2015 році Україна не брала участі у конкурсі через війну, але вже через рік нашу країну представила Джамала з піснею "1944". Співачка присвятила пісню трагічним подіям минулого, які не повинні повторитися знову. На написання композиції зірку надихнули розповіді її бабусі про депортацію кримських татар та анексія Криму. Так вперше на сцені Євробачення прозвучала кримськотатарська мова.

Тоді росіяни заявляли про політизованість тексту, однак Європейська мовна спілка визнала, що трек не порушив правил конкурсу. Джамала отримала 534 бали та здобула перемогу.

Сьогодні артистка продовжує свою кар'єру. Варто зазначити й те, що після Євробачення Джамала вийшла заміж та народила трьох синів.

Jamala – "1944" (Євробачення-2016): дивіться відео онлайн

2015 – Монс Зелмерлев (Швеція)

У 2015 році відбулась дострокова перемога учасника зі Швеції. Тоді артист набрав 328 балів, а інші учасники не мали шансів наздогнати конкурсанта за кількістю балів. Через це йому присудили дострокову перемогу ще до завершення голосування.

У 2020 році стало відомо, що дружина співака втратила дитину. Сьогодні Монс продовжує виступати. До слова, зараз він знаходиться у новому турі.

Måns Zelmerlöw – Heroes (Євробачення-2015): дивіться відео онлайн

2014 – Кончіта Вурст (Австрія)

Євробачення-2014 стало одним із найскандальніших. Усе через те, що частина публіки не сприйняла виконавицю. Зазначимо, що справжнє ім'я артиста – Томас Нойвірт, а Кончіта Вурст – це сценічний образ жінки. Тоді навіть висунув заяву Володимир Путін, який звинуватив австрійців у "просуванні ідей гомосексуального руху".

Виконавиця ж не забарилась з відповіддю для кремлівського диктатора.

Путін красивий, але особисто я вважаю за краще, аби чоловіки робили менше пластичних операцій,

– казала Кончіта Вурст.

Та попри шквал критики, співачка таки стала переможницею. Після 2014 року вона стала відомою на весь світ. Після початку повномасштабної війни, Томас підтримав Україну. Сьогодні співак продовжує виступати, а образ Кончіти Вурст залишається його незмінним символом.

Conchita Wurst – Rise Like a Phoenix (Євробачення-2014): дивіться відео онлайн

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