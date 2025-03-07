Зіркова колаборація викликала позитивну реакцію у слухачів, пише Show 24. Всього за декілька годин після прем'єри кліп на пісню зібрав близько 20 тисяч переглядів і тисячі лайків.
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"Підманула" – це вже друга композиція від гурту "The Вуса", створеного Пивоваровим для популяризації української культури. Проєкт є музичною ретроспективою, що повертає слухачів до епохи "вусатого фанку" – знакового періоду в історії національної музики.
Відеоробота на "Підманула" вийшла як справжній мініфільм з яскравими персонажами та динамічним сюжетом, що захоплює, спантеличує та викликає усмішку, як зазначають в команді Артема. Окрім співака та Kalush Orchestra, у кліпі також знялися Євген Янович, Марія Рудинська-Заниборщ та Сандро Матеуш.
"Підманула" – це чергова нагода популяризувати нашу культурну спадщину, що є важливою місією для мене. Вдячний хлопцям з Kalush Orchestra, що підтримали мою ідею і доповнили цю роботу своєю енергією, зробивши її меседж ще потужнішим. Настрій пісні максимально розкривається через формат проєкту "The Вуса". Ми створили справжній музичний відео екшн, де є місце гіперболізації та комізму,
– зазначив Артем Пивоваров.
Артем Пивоваров & The Вуса – "Підманула" (feat. Kalush Orchestra): дивіться відео онлайн
Чи сподобалась пісня "Підманула" шанувальникам музикантів
Свої думки слухачі висловили в коментарях під кліпом до треку. Вони зауважили, що "Підманула" вийшла дуже енергійна та позитивна.
- "Це та пісня, яка заряджатиме кожного дня. Енергія зашкалює. Так і хочеться танцювати";
- "Кайф, ця пісня мені вже декілька днів спокою не дає";
- "Пісня робить гарний настрій на весь день і налаштовує на роботу";
- "Дуже крута пісня і крутий кліп".
Як в мережі відреагували на оновлену пісню "Підманула" / Скриншоти з ютубу
Які ще пісні презентували українські артисти
- Гурт TVORCHI випустив сучасну версію пісні Володимира Івасюка "Я піду в далекі гори" під назвою "Мила моя". Трек вже завірусився в тіктоці.
- Надя Дорофєєва запрем'єрила трек "Додайте світла" та кліп на нього.
- Jerry Heil і Monatik записали спільну композицію "Вимолив".