Горняк придбала квартиру у 2009 році за 133 тисячі доларів. Однак вона зізналася, що мала знижку, передає 24 Канал з посиланням на проєкт "По хатах".

До слова Тераса з видом на Київ, власне укриття: екссуддя "МастерШеф" Літвінова показала розкішний маєток

Квартира Христина Горняк зроблена у пастельних кольорах. Спершу нотаріус показала свою кухню.

Коридор у квартирі Горняк / Скриншот з відео

Столик з речами Христина Горняк / Скриншот з відео

Кухня у квартирі Горняк / Скриншот з відео

Вітальня є доволі затишною. На окремих поличках можна побачити книги, сімейні фотографії, подяки та шеврони від українських захисників.

Вітальня у квартирі Христини / Скриншот з відео

Христина Горняк показала свою вітальню / Скриншот з відео

Затишна вітальня Горняк / Скриншот з відео

У спальні Христини Горняк стоїть велике ліжко, біля якого є невеличка тумбочка. Вона задекорувала кімнату картиною та скульптурою, які створив її вітчим, вазонками та квітами.

Христина Горняк показала свою спальню / Скриншот з відео

Спальня у квартирі Горняк / Скриншот з відео

Ванна кімната також зроблена у світлих кольорах. Там Горняк зберігає різні доглядові засоби.

Ванна кімната Христини Горняк / Скриншот з відео

Горняк показала свою ванну кімнату / Скриншот з відео

Ванна Горняк / Скриншот з відео

Христина Горняк показала свою квартиру: дивіться відео онлайн