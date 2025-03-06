Горняк придбала квартиру у 2009 році за 133 тисячі доларів. Однак вона зізналася, що мала знижку, передає 24 Канал з посиланням на проєкт "По хатах".
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Квартира Христина Горняк зроблена у пастельних кольорах. Спершу нотаріус показала свою кухню.
Коридор у квартирі Горняк / Скриншот з відео
Столик з речами Христина Горняк / Скриншот з відео
Кухня у квартирі Горняк / Скриншот з відео
Вітальня є доволі затишною. На окремих поличках можна побачити книги, сімейні фотографії, подяки та шеврони від українських захисників.
Вітальня у квартирі Христини / Скриншот з відео
Христина Горняк показала свою вітальню / Скриншот з відео
Затишна вітальня Горняк / Скриншот з відео
У спальні Христини Горняк стоїть велике ліжко, біля якого є невеличка тумбочка. Вона задекорувала кімнату картиною та скульптурою, які створив її вітчим, вазонками та квітами.
Христина Горняк показала свою спальню / Скриншот з відео
Спальня у квартирі Горняк / Скриншот з відео
Ванна кімната також зроблена у світлих кольорах. Там Горняк зберігає різні доглядові засоби.
Ванна кімната Христини Горняк / Скриншот з відео
Горняк показала свою ванну кімнату / Скриншот з відео
Ванна Горняк / Скриншот з відео
Христина Горняк показала свою квартиру: дивіться відео онлайн